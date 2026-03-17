プレミアリーグによるチェルシーへの「極めて寛大な」裁定は、115件のFFP違反容疑を抱えるマンチェスター・シティにとって「非常に有益」だと、エティハド・クラブの元財務顧問が主張している

プレミアリーグは先日、ロマン・アブラモビッチ時代におけるチェルシーの過去の財務上の不正に関する調査を終了した。このロンドンのクラブには1,075万ポンドの罰金と、執行猶予付きの移籍禁止処分が科されたが、重要な点として、勝ち点剥奪などの競技面での制裁は免れた。

この結果に、マンチェスター・シティの元財務顧問であるボルソン氏が注目している。同氏は、FFP（財政的公平性）規則違反の疑い115件に対する判決を待つシティにとって、リーグが競技上の制裁ではなく金銭的制裁を選択したことは、状況を一変させる可能性があると指摘している。