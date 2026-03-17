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プレミアリーグによるチェルシーへの「極めて寛大な」裁定は、115件のFFP違反容疑を抱えるマンチェスター・シティにとって「非常に有益」だと、エティハド・クラブの元財務顧問が主張している
チェルシーは勝ち点減点を免れた
プレミアリーグは先日、ロマン・アブラモビッチ時代におけるチェルシーの過去の財務上の不正に関する調査を終了した。このロンドンのクラブには1,075万ポンドの罰金と、執行猶予付きの移籍禁止処分が科されたが、重要な点として、勝ち点剥奪などの競技面での制裁は免れた。
この結果に、マンチェスター・シティの元財務顧問であるボルソン氏が注目している。同氏は、FFP（財政的公平性）規則違反の疑い115件に対する判決を待つシティにとって、リーグが競技上の制裁ではなく金銭的制裁を選択したことは、状況を一変させる可能性があると指摘している。
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スポーツ上の優位性の欠如
ボルソン氏は、チェルシーに対する最終裁定から「競技上の優位性」という文言が除外されたことが、シティ自身のケースにとって重要な意味を持つ可能性があると指摘した。
「プレミアリーグとの和解は極めて寛大なものだ。プレミアリーグの対応には重大な疑問が残る。競争状況下で多数の選手を獲得したにもかかわらず、制裁合意書には『スポーツ上の優位性』という言葉が一度も登場しない。シティにとって最悪のシナリオにおいて、これは非常に有用な先例となるだろう」と、デイリー・メール紙によるとボルソンは述べた。
「減点は、情状酌量の事情により『不適切』と判断された。これもまたチェルシーにとって極めて有利な結果だ。通常のアプローチでは、情状酌量は既に決定された制裁を軽減する、つまり減点数を減らすことになる。」
過去の違反事例と自主申告
チェルシーに対する告発は、2011年から2018年までの期間に焦点を当てたもので、同クラブは、第三者機関から複数の個人に対して総額47,524,925.74ポンドの支払いがなされたことを認めた。トッド・ボーリー氏が率いる現在のオーナーグループは、2022年の買収に伴うデューデリジェンスの過程でこの事実を発見した後、積極的に公表した。
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115件の容疑という重くのしかかる影
マンチェスター・シティの運命はまだ決まっていない。同クラブに対する告発内容には、オーナーからの支払いをスポンサー収入として偽装した疑いや、長年にわたりトップチームのスタッフや選手に申告されていない給与を支給していた疑いなどが含まれている。サッカー界が最終的な判断を待つ中、同クラブは引き続き無実を主張している。
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