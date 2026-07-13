ウィーツが来シーズン、得点とアシストでそれぞれ2桁を記録できるかとの問いに、元リヴァプールMFマーフィーは、BetWrightと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「間違いなく可能だ。自信が鍵だ。彼は移行期のチームに加わり、新戦力と離脱者がいた。チームが苦戦し始めると彼の影響力は減った。

新しいリーグや生活様式に適応するのは、技術的に優れた選手でも難しい。とはいえ、シーズン中盤には彼もまずまずの活躍を見せ、実力を示した。だが、それだけでは不十分だった。今こそ飛躍が必要だ。移籍金の額だけが理由ではない。リヴァプールには、主力選手たちが最高のパフォーマンスを発揮することが求められているからだ。

攻撃的ポジションでプレーする以上、左でも10番でも右でも、得点とアシストを合わせて二桁を目標にすべきだ。

それが最低限の基準だ。なぜなら、世界やヨーロッパでそれらのポジションを務めるトップクラスの選手たちは、余裕を持ってその数字を叩き出しているからだ。だから、それを目標にしなければならない。見栄えは良くても結果が出なければ、サッカーの試合には勝てない。彼が試合に決定的な影響を与えたビッグマッチは、まだ十分ではなかった。

フィジカルはさらに良くなるはずで、そうでなければ驚く。生活面でも落ち着きを取り戻すだろう。それでも、彼にとって重要なこのシーズンでは更なるレベルアップが求められる。

彼にはまだ伸びしろがある。だが移籍金だけで成功は約束されない。もっと良くなると信じているし、そうなるはずだ。ゴールとアシストを合わせて2桁乗せれば、チームに大きな影響を与えられる。それが最低限の基準だ。」