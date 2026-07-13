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プレミアリーグとワールドカップで不振だったフロリアン・ヴィルツに対し、リヴァプールとドイツ代表が1億1600万ポンドの「最低限」の目標額を設定した。
ヴィルツとイサクは、巨額の移籍金に見合う成果を上げなければならない。
ヴィルツはバイエル・レバークーゼンからマージーサイドへ移籍した際、一時的に英国サッカー界で最も高額な選手となった。その記録は現在、チームメイトのアレクサンダー・イサクが塗り替えている。
アルネ・スロット監督が巨費を投じて獲得した2人は、2025-26シーズンに期待に応えられなかった。2年目は結果が求められる。
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リヴァプールでのヴィルツ：レッズでのゴールとアシスト
ヴィルツは母国を離れた当時、欧州屈指の若手として注目されていた。ブンデスリーガ制覇を経験し、得点力に優れたMFとしての評価を確立していた。
リヴァプールでは7ゴール7アシストにとどまり、プレミアリーグで通用するかどうか疑問の声も。2026年W杯ドイツ代表でも状況は好転しなかった。
パラグアイに敗れベスト32で大会を去り、彼の輝きは再び燃えなかった。注目はクラブに戻った。スペイン人監督アンドニ・イラオラの下で新時代を切り開こうとするリヴァプールは、国内リーグ戦に復帰する際、この23歳のプレイメーカーが即戦力として活躍することを必要としている。
得点への貢献：ヴィルツは2026-27シーズンに2桁得点をマークできるか？
ウィーツが来シーズン、得点とアシストでそれぞれ2桁を記録できるかとの問いに、元リヴァプールMFマーフィーは、BetWrightと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「間違いなく可能だ。自信が鍵だ。彼は移行期のチームに加わり、新戦力と離脱者がいた。チームが苦戦し始めると彼の影響力は減った。
新しいリーグや生活様式に適応するのは、技術的に優れた選手でも難しい。とはいえ、シーズン中盤には彼もまずまずの活躍を見せ、実力を示した。だが、それだけでは不十分だった。今こそ飛躍が必要だ。移籍金の額だけが理由ではない。リヴァプールには、主力選手たちが最高のパフォーマンスを発揮することが求められているからだ。
攻撃的ポジションでプレーする以上、左でも10番でも右でも、得点とアシストを合わせて二桁を目標にすべきだ。
それが最低限の基準だ。なぜなら、世界やヨーロッパでそれらのポジションを務めるトップクラスの選手たちは、余裕を持ってその数字を叩き出しているからだ。だから、それを目標にしなければならない。見栄えは良くても結果が出なければ、サッカーの試合には勝てない。彼が試合に決定的な影響を与えたビッグマッチは、まだ十分ではなかった。
フィジカルはさらに良くなるはずで、そうでなければ驚く。生活面でも落ち着きを取り戻すだろう。それでも、彼にとって重要なこのシーズンでは更なるレベルアップが求められる。
彼にはまだ伸びしろがある。だが移籍金だけで成功は約束されない。もっと良くなると信じているし、そうなるはずだ。ゴールとアシストを合わせて2桁乗せれば、チームに大きな影響を与えられる。それが最低限の基準だ。」
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リヴァプールの試合日程：プレシーズンと新しいプレミアリーグのシーズン
ヴィルツは2030年まで5年契約を結んでいる。契約を全うし延長を勝ち取るには、まだ結果を示す必要がある。
リヴァプールは、この高額戦力が実を結ぶと確信しており、彼の能力に疑いの余地はない。8月23日の2026-27シーズン開幕戦（ニューカッスル戦）で華々しいデビューを期待している。レックスハムやリーズとの親善試合は、コンディションと自信を取り戻す絶好の機会だ。
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