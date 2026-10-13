アーロンソンのエランド・ロードでの歩みは厳しいスタートとなった。加入1年目の終わりにプレミアリーグから降格。アメリカ人MFはその時点で早々にチームを離れ、ドイツへ期限付き移籍した。

その後、チームに貢献する覚悟でウェスト・ヨークシャーに戻ってきたが、スタンドの懐疑的なファンを納得させる必要があった。2024-25シーズンにはリーズのチャンピオンシップ優勝に貢献し、その期待に応えた。

昨シーズンのプレミアリーグでは4得点を記録。勤勉な25歳は、豊富な運動量を発揮した。リーズは精力的なプレスと、ピッチ上で相手に絶えずプレッシャーをかけるプレーで知られるようになっている。

その後、アメリカ代表として母国開催のワールドカップを経験し、イングランドに戻って新契約にサインした。アーロンソンは2026-27シーズン、ダニエル・ファルケ監督の先発メンバーとしてスタートしたが、リーズの直近のプレミアリーグ4試合ではベンチに回っている。

1月の移籍市場が開くのを前に、今後を疑問視する声も一部で上がっている。ただ、エランド・ロードのクラブはアーロンソンとの契約を2029年まで延長しており、同選手の移籍金が高額にとどまるようにしている。