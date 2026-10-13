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ライブ
Brenden Aaronson Leeds 2026-27Getty
Chris Burton
翻訳者：

プレミアリーグで「自身の弱点の改善に取り組んだ」と評価される米国代表ブレンデン・アーロンソン。リーズとの新契約が移籍金を引き上げるための策にとどまらない理由

ブレンデン・アーロンソン
リーズ
プレミアリーグ

リーズ・ユナイテッドは、アメリカ代表のブレンデン・アーロンソンが従来の契約の最終年を迎えようとするなか、新契約を結んだ。マット・キルガロン氏はGOALに対し、この契約が単に移籍金を得るための策ではない理由を語っている。リーズは夏にアーロンソンの売却を検討するなかで難しい立場に置かれる可能性があったが、ひとまず厄介な交渉を避けられた。

  • 降格から期限付き移籍とチャンピオンシップ優勝を経て新契約へ

    アーロンソンのエランド・ロードでの歩みは厳しいスタートとなった。加入1年目の終わりにプレミアリーグから降格。アメリカ人MFはその時点で早々にチームを離れ、ドイツへ期限付き移籍した。

    その後、チームに貢献する覚悟でウェスト・ヨークシャーに戻ってきたが、スタンドの懐疑的なファンを納得させる必要があった。2024-25シーズンにはリーズのチャンピオンシップ優勝に貢献し、その期待に応えた。

    昨シーズンのプレミアリーグでは4得点を記録。勤勉な25歳は、豊富な運動量を発揮した。リーズは精力的なプレスと、ピッチ上で相手に絶えずプレッシャーをかけるプレーで知られるようになっている。

    その後、アメリカ代表として母国開催のワールドカップを経験し、イングランドに戻って新契約にサインした。アーロンソンは2026-27シーズン、ダニエル・ファルケ監督の先発メンバーとしてスタートしたが、リーズの直近のプレミアリーグ4試合ではベンチに回っている。

    1月の移籍市場が開くのを前に、今後を疑問視する声も一部で上がっている。ただ、エランド・ロードのクラブはアーロンソンとの契約を2029年まで延長しており、同選手の移籍金が高額にとどまるようにしている。

  • Brenden Aaronson Leeds 2026-27Getty

    リーズはアーロンソンの要求移籍金が高い水準にとどまるようにしている。

    ニュージャージー州出身の同選手が長くクラブに残る可能性について問われた元リーズ・ユナイテッドDFのキルガロンは、プレミアリーグをくまなくカバーするサッカーの試合のオッズの協力を受け、GOALにこう語った。「彼がリーズ・ユナイテッドに来たときは、相当な批判を浴びた。ファンは彼を受け入れていなかった。でも、彼はその評価を覆したんだ。

    「昨季、ファルケ監督にとって彼は常に先発メンバーに入る選手だった。全力でプレーし、新たな契約を勝ち取るに値した。本当にそうだ。移籍金を高く保つための契約更新だとは思わない。彼自身がその権利を勝ち取ったんだ。

    「プレミアリーグでの2年目に向けて、チームを強化しなければならないだろう？　ほかの選手も、ほかのMFも加わった。今の彼はベンチにいるが、厚みのある選手層が必要だ。

    「リーズ・ユナイテッドがプレミアリーグに残留し、さらに前進するには、トップクラスのMFが4、5人必要だ。そしてチームに入ったとき、ポジションを守れるかは自分次第だ。今、彼らはそれをやっている。アーセナル戦の田中碧には驚いたよ。前夜に何を飲んだんだ？　我々にも少し分けてほしいね！　素晴らしかった。走るのをやめなかった。アントン・シュタハはトップクラスの選手だし、イーサン・アンパドゥもいる。

    「今はチャンスを待つしかない。でも、また出番は来る。加入したときは彼に疑問の声もあった。少し体が細く、力強さに欠けるように見えたが、新たな契約を勝ち取るに十分な働きをしたのは間違いない。弱点を克服してきたんだ」

  • アメリカ男子代表のスター選手、自身がプラスの貢献を果たせると確信

    アーロンソンは、自身がチームの目標達成に大きく貢献できると考えている。新契約にサインした後、リーズの公式サイトにこう語った。「キャリアの現状やクラブで過ごした昨季を踏まえると、自分が望む方向に進んでいると思う。成長を続けているし、今は調子もいい。これからもさらに成長していきたい。常に自分がなれる最高の選手を目指している。つまり、もっとゴールやアシストを増やしたいということだ」

    「昨季がどれほど素晴らしかったか、語り尽くせない。プレミアリーグに復帰し、僕自身がもう一度挑戦するには素晴らしいチームだった。リーグで最も厳しい試合でも、僕たちは非常に高いレベルで戦えたと思う」

    「今季はさらに選手を獲得した。素晴らしい選手が大勢加わったことで、チームの質は高まり、僕たちをさらに上へ押し上げてくれると思う。このチームは選手層も素晴らしいから、チーム全体を頼りにできる。僕たちの可能性は無限大だと思う。クラブの野心や、クラブ史上最高額の移籍金で加入する選手、スタジアムの計画を見ても、本当に素晴らしい。このクラブの一員でいられるのは、とてもワクワクする時期だと思う」

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  • Brenden Aaronson Leeds 2026-27 ChelseaGetty

    リーズの2026-27シーズン日程：次はホームでマンチェスター・ユナイテッド戦

    アーロンソンは、リーズが日曜日に宿敵マンチェスター・ユナイテッドをエランド・ロードに迎える次の試合で、重要な役割を果たしたいところだ。マンチェスター・ユナイテッドは、ヘッドコーチのマイケル・キャリックに対するプレッシャーが高まる中、ペナイン山脈を越えて乗り込む。

    リーズのアメリカ人司令塔は昨季、ユナイテッドをホームに迎えた試合で得点を挙げ、試合は1-1の引き分けに終わった。リーズは選手全員のコンディションを保つため、時折選手を入れ替える必要があることも理解している。今後、欧州大会出場権の獲得に向けて本格的に挑む可能性があるためだ。

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2026年10月18日

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