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プレミアリーグで「自身の弱点の改善に取り組んだ」と評価される米国代表ブレンデン・アーロンソン。リーズとの新契約が移籍金を引き上げるための策にとどまらない理由
降格から期限付き移籍とチャンピオンシップ優勝を経て新契約へ
アーロンソンのエランド・ロードでの歩みは厳しいスタートとなった。加入1年目の終わりにプレミアリーグから降格。アメリカ人MFはその時点で早々にチームを離れ、ドイツへ期限付き移籍した。
その後、チームに貢献する覚悟でウェスト・ヨークシャーに戻ってきたが、スタンドの懐疑的なファンを納得させる必要があった。2024-25シーズンにはリーズのチャンピオンシップ優勝に貢献し、その期待に応えた。
昨シーズンのプレミアリーグでは4得点を記録。勤勉な25歳は、豊富な運動量を発揮した。リーズは精力的なプレスと、ピッチ上で相手に絶えずプレッシャーをかけるプレーで知られるようになっている。
その後、アメリカ代表として母国開催のワールドカップを経験し、イングランドに戻って新契約にサインした。アーロンソンは2026-27シーズン、ダニエル・ファルケ監督の先発メンバーとしてスタートしたが、リーズの直近のプレミアリーグ4試合ではベンチに回っている。
1月の移籍市場が開くのを前に、今後を疑問視する声も一部で上がっている。ただ、エランド・ロードのクラブはアーロンソンとの契約を2029年まで延長しており、同選手の移籍金が高額にとどまるようにしている。
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リーズはアーロンソンの要求移籍金が高い水準にとどまるようにしている。
ニュージャージー州出身の同選手が長くクラブに残る可能性について問われた元リーズ・ユナイテッドDFのキルガロンは、プレミアリーグをくまなくカバーするサッカーの試合のオッズの協力を受け、GOALにこう語った。「彼がリーズ・ユナイテッドに来たときは、相当な批判を浴びた。ファンは彼を受け入れていなかった。でも、彼はその評価を覆したんだ。
「昨季、ファルケ監督にとって彼は常に先発メンバーに入る選手だった。全力でプレーし、新たな契約を勝ち取るに値した。本当にそうだ。移籍金を高く保つための契約更新だとは思わない。彼自身がその権利を勝ち取ったんだ。
「プレミアリーグでの2年目に向けて、チームを強化しなければならないだろう？ ほかの選手も、ほかのMFも加わった。今の彼はベンチにいるが、厚みのある選手層が必要だ。
「リーズ・ユナイテッドがプレミアリーグに残留し、さらに前進するには、トップクラスのMFが4、5人必要だ。そしてチームに入ったとき、ポジションを守れるかは自分次第だ。今、彼らはそれをやっている。アーセナル戦の田中碧には驚いたよ。前夜に何を飲んだんだ？ 我々にも少し分けてほしいね！ 素晴らしかった。走るのをやめなかった。アントン・シュタハはトップクラスの選手だし、イーサン・アンパドゥもいる。
「今はチャンスを待つしかない。でも、また出番は来る。加入したときは彼に疑問の声もあった。少し体が細く、力強さに欠けるように見えたが、新たな契約を勝ち取るに十分な働きをしたのは間違いない。弱点を克服してきたんだ」
アメリカ男子代表のスター選手、自身がプラスの貢献を果たせると確信
アーロンソンは、自身がチームの目標達成に大きく貢献できると考えている。新契約にサインした後、リーズの公式サイトにこう語った。「キャリアの現状やクラブで過ごした昨季を踏まえると、自分が望む方向に進んでいると思う。成長を続けているし、今は調子もいい。これからもさらに成長していきたい。常に自分がなれる最高の選手を目指している。つまり、もっとゴールやアシストを増やしたいということだ」
「昨季がどれほど素晴らしかったか、語り尽くせない。プレミアリーグに復帰し、僕自身がもう一度挑戦するには素晴らしいチームだった。リーグで最も厳しい試合でも、僕たちは非常に高いレベルで戦えたと思う」
「今季はさらに選手を獲得した。素晴らしい選手が大勢加わったことで、チームの質は高まり、僕たちをさらに上へ押し上げてくれると思う。このチームは選手層も素晴らしいから、チーム全体を頼りにできる。僕たちの可能性は無限大だと思う。クラブの野心や、クラブ史上最高額の移籍金で加入する選手、スタジアムの計画を見ても、本当に素晴らしい。このクラブの一員でいられるのは、とてもワクワクする時期だと思う」
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リーズの2026-27シーズン日程：次はホームでマンチェスター・ユナイテッド戦
アーロンソンは、リーズが日曜日に宿敵マンチェスター・ユナイテッドをエランド・ロードに迎える次の試合で、重要な役割を果たしたいところだ。マンチェスター・ユナイテッドは、ヘッドコーチのマイケル・キャリックに対するプレッシャーが高まる中、ペナイン山脈を越えて乗り込む。
リーズのアメリカ人司令塔は昨季、ユナイテッドをホームに迎えた試合で得点を挙げ、試合は1-1の引き分けに終わった。リーズは選手全員のコンディションを保つため、時折選手を入れ替える必要があることも理解している。今後、欧州大会出場権の獲得に向けて本格的に挑む可能性があるためだ。
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