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プレミアリーグで過小評価されるGKたち：新加入選手は「まさに宝石」と評され、アーセナルのゴールデングローブ受賞者ダビド・ラヤを巡る「奇妙な」状況の理由も明かされる
鈴木は2026年ワールドカップでの活躍を経て、ヴィラに加入した。
その男こそが鈴木彩艶だ。ニュージャージー生まれの日本代表は、この夏に北米で見せたパフォーマンスによって高い評価を集めた。そして、長期的な将来がパルマでのセリエAにないことは、すぐに明らかになった。
案の定、チャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンとの関連が報じられる中、直近の移籍市場でアストン・ビラが24歳GKの獲得に動いた。チェルシー移籍が決まったワールドカップ優勝メンバー、エミ・マルティネスの適切な後任を探していたためだ。
鈴木は最終的に3000万ポンド（4100万ドル）に達する可能性がある移籍でウェスト・ミッドランズへ渡った。より名の知られたプレミアリーグのスーパースターたちと競い合う中で、さらなる成長への期待もあり、ウナイ・エメリ監督のチームに素早く溶け込んでいる。
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プレミアリーグで過小評価されているGKは誰だ？
同ディビジョンで見過ごされがちな選手を1人挙げるよう求められると、The Sports Geekを通じてGOALの独占取材に応じたヒスロップは、次のように語った。「ヴィラはスズキというとてつもない逸材を見つけたと思う。
「正直に言えば、イタリア時代の彼についてはあまり知らなかった。ただ、この夏のワールドカップで彼を注意深く見て、本当に素晴らしいと思った。パフォーマンスのあらゆる面、技術も含めて、彼は完成されたGKだと思ったし、ヴィラはスズキという本当に素晴らしい掘り出し物を見つけたと思う。
「しかも彼らは、傑出したGKでありワールドカップ優勝経験者でもあるエミ・マルティネスも失ったが、その穴を見事に埋めたと思う。今季のリーグで、スズキはより優れたGKの1人であることを証明するはずだ」
アーセナルの守護神ラヤは、スペインでは控えにすぎない
現在そのカテゴリーに入るのが、アルゼンチン代表のマルティネス、マンチェスター・シティの正GKドンナルンマ、そして長年リヴァプールでタイトル獲得に貢献してきたアリソンである。だが、ここ最近ゴールデングローブの争いを支配しているのはアーセナルの守護神ラヤだ。
ラヤはこの名誉ある賞を過去3シーズン連続で少なくとも分け合う形で獲得しており、4度受賞したことがあるのはペトル・チェフとジョー・ハートの2人だけである。さらに2026年には、プレミアリーグ制覇に加えてワールドカップ優勝メダルも手にした。
だが、この30歳のスペイン人は代表ではバックアップの選択肢にすぎない。多くの人がラヤを世界最高峰の一人と見なす中、このやや奇妙な状況について問われたヒスロップは、こう語った。「そうだね、少し奇妙ではある。ただ正直に言えば、大会に入る前は、ダビド・ラヤになるのか、ジョアン・ガルシアになるのか、ウナイ・シモンになるのかという話がたくさんあった。私はシモンが先発すると分かっていた。
「アーセナルでプレミアリーグを制したラヤ、バルセロナでラ・リーガを制したガルシアと、両GKの方が実績で上だと言うことはできる。だが、ルイス・デ・ラ・フエンテがスペインにさせているプレーのやり方において、ウナイ・シモンは完璧にフィットしていると思う。そして、それは示された。
「彼は非常に高いラインを取り、とてもアグレッシブにプレーする。ほかの2人のようなショートストップではない。だが、その大会を通じたスペインの戦いぶりを見れば、なぜウナイ・シモンが引き続き第一選択なのかが分かる。
「彼はスペインの最終ライン4枚と、そのチームがやろうとしていることを誰よりもうまく補完しているように見える。古い決まり文句だが、ボール保持が9割を決める。近いうちに誰かがウナイ・シモンの座を奪うとは思えない」
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プレミアリーグ2026-27シーズン：勝ち抜くのは誰だ？
ラヤは、次のUEFAネーションズリーグに向かい、さらに2028年のスペインによる欧州選手権タイトル防衛を見据える中で、それを成し遂げたいと願っているはずだ。もっとも、その実現に向けては激しい争いが待っている。
現時点で本人が集中しているのは、アーセナルでのプレミアリーグでの戦いだ。2026-27シーズンに向けては、イングランド1部の複数クラブが新時代へと突入する中、鈴木もその輪に加わった一人となっている。
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