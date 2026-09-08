現在そのカテゴリーに入るのが、アルゼンチン代表のマルティネス、マンチェスター・シティの正GKドンナルンマ、そして長年リヴァプールでタイトル獲得に貢献してきたアリソンである。だが、ここ最近ゴールデングローブの争いを支配しているのはアーセナルの守護神ラヤだ。

ラヤはこの名誉ある賞を過去3シーズン連続で少なくとも分け合う形で獲得しており、4度受賞したことがあるのはペトル・チェフとジョー・ハートの2人だけである。さらに2026年には、プレミアリーグ制覇に加えてワールドカップ優勝メダルも手にした。

だが、この30歳のスペイン人は代表ではバックアップの選択肢にすぎない。多くの人がラヤを世界最高峰の一人と見なす中、このやや奇妙な状況について問われたヒスロップは、こう語った。「そうだね、少し奇妙ではある。ただ正直に言えば、大会に入る前は、ダビド・ラヤになるのか、ジョアン・ガルシアになるのか、ウナイ・シモンになるのかという話がたくさんあった。私はシモンが先発すると分かっていた。

「アーセナルでプレミアリーグを制したラヤ、バルセロナでラ・リーガを制したガルシアと、両GKの方が実績で上だと言うことはできる。だが、ルイス・デ・ラ・フエンテがスペインにさせているプレーのやり方において、ウナイ・シモンは完璧にフィットしていると思う。そして、それは示された。

「彼は非常に高いラインを取り、とてもアグレッシブにプレーする。ほかの2人のようなショートストップではない。だが、その大会を通じたスペインの戦いぶりを見れば、なぜウナイ・シモンが引き続き第一選択なのかが分かる。

「彼はスペインの最終ライン4枚と、そのチームがやろうとしていることを誰よりもうまく補完しているように見える。古い決まり文句だが、ボール保持が9割を決める。近いうちに誰かがウナイ・シモンの座を奪うとは思えない」