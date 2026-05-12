「プレミアリーグで最も足の遅い選手！」――トッテナム対リーズの引き分けで、リシャルリソンの「ひどい」プレーが酷評された。

トークSPORTの朝番組に出演した元アストン・ヴィラのFWアグボンラホールは、リシャルリソンのプレーを厳しく批判した。また、期待外れの結果を受けたトッテナムの他の選手にも批判的だった。

「昨夜の試合を見て確信した。リシャルリソンはプレミアリーグで最も足の遅い選手だ。 誰とでも賭けてもいい。リシャルリソンはプレミアリーグで一番足の遅い選手だ。彼が突破を試みた回数の多さ、そして（ジョー）ロドン――彼は決して速いセンターバックではないが――が真っ直ぐに飛び出して、彼からボールを奪い取った。彼のパフォーマンスは最悪だった。」

「このメンバーを見て思う。コナー・ギャラガーは、トッテナムが獲得したはずの選手ではない。クリスタル・パレスやチェルシーで見ていた選手とは別人だ。守備もひどすぎる。見ていて痛々しかった。リーズは時折ペースが落ちすぎだったが、最後の20分で上げたとはいえ、勝つべきだった」