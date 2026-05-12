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「プレミアリーグで最も足の遅い選手！」――トッテナム対リーズの引き分けで、リシャルリソンの「ひどい」プレーが酷評された。
トッテナム、リーズと引き分け プレッシャーが高まる
勝利が必須だったトッテナムは、本拠地でリーズと引き分け。 後半早々にマティス・テルが先制したが、リードを守れず。ドミニク・カルバート＝ルーウィンにPKで追いつかれ、1－1の引き分け。この結果、トッテナムは降格圏から抜け出せず。10得点を挙げるリシャルリソンも沈黙し、解説陣から厳しい批判を受けた。
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アグボンラホールが容赦ない評を下す
トークSPORTの朝番組に出演した元アストン・ヴィラのFWアグボンラホールは、リシャルリソンのプレーを厳しく批判した。また、期待外れの結果を受けたトッテナムの他の選手にも批判的だった。
「昨夜の試合を見て確信した。リシャルリソンはプレミアリーグで最も足の遅い選手だ。 誰とでも賭けてもいい。リシャルリソンはプレミアリーグで一番足の遅い選手だ。彼が突破を試みた回数の多さ、そして（ジョー）ロドン――彼は決して速いセンターバックではないが――が真っ直ぐに飛び出して、彼からボールを奪い取った。彼のパフォーマンスは最悪だった。」
「このメンバーを見て思う。コナー・ギャラガーは、トッテナムが獲得したはずの選手ではない。クリスタル・パレスやチェルシーで見ていた選手とは別人だ。守備もひどすぎる。見ていて痛々しかった。リーズは時折ペースが落ちすぎだったが、最後の20分で上げたとはいえ、勝つべきだった」
スパーズ、残留の望みをつなぐ
残り2試合で、トッテナムは降格圏まで2ポイント差に迫られた。ウェストハムがニューカッスルを倒せば、スパーズは次の試合前に降格圏に落ちる可能性がある。
ただ、アグボンラホールは明るい材料としてジェームズ・マディソンの復帰を挙げた。マディソンはプレシーズン中の前十字靭帯（ACL）負傷から回復し、今季初出場を果たした。
「彼らにはマディソンが必要だ。彼がピッチに立ったのは良かった」とアグボンラホルは付け加えた。「彼への大歓声を見ればわかる。彼も『俺がチームを引っ張らなきゃ』と感じているはずだ。次の試合では難しいかもしれないが、シーズン最終戦での先発も考えられる。クラブは彼を必要としている。もしそうなっても驚かない」
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スタンフォード・ブリッジで大きな試練が待ち受けている
トッテナムは残留をかけた厳しいアウェー戦でチェルシーと対戦する。プレミアリーグの行方はまだ不明だ。過去13試合で1勝しかしていない相手に対し、デ・ゼルビ監督率いるチームはリーズ戦より格段に良いパフォーマンスが求められる。