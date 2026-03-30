プレミアリーグで最も万能な右サイドバック？　クリスタル・パレスのスター、ダニエル・ムニョスに「自分より上の選手」が明かされる。一方で、夢のマンチェスター・ユナイテッド移籍は「実現しないかもしれない」と警告される

ムニョスは今シーズン、膝と肩の故障に悩まされ、全大会を通じて14試合を欠場を余儀なくされた。彼は代表戦中断直前のカンファレンスリーグ、AEKラルナカ戦で復帰を果たした。

彼は2025-26シーズンを華々しく締めくくりたいと考えており、それが次の移籍市場でさらなる移籍の噂を生むことになるかもしれない。この果敢なコロンビア人選手は以前、プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドでプレーすることが自分にとって「夢」だと語っていた。

そのような移籍がいつの日か実現するかどうか問われたモリソンは、次のように語った。「正直なところ、状況次第ですね。彼はもう年齢を重ねてきており、マンチェスター・ユナイテッドが年配の選手にそれほどの高額を支払うとなると……その懸念は理解できます。

「それに、非常に難しい問題だ。もしグラスナーがマンチェスター・ユナイテッドに行っていたなら、あのフォーメーションに合っていたから、ムニョスを連れて行ったかもしれない。だが、ムニョスはウイングバックとしての方が良いのか、それともフルバックとしての方が良いのか？ そこが大きな判断材料だ。そして、マンチェスター・ユナイテッドは現在、標準的なフルバックを起用している。だから、そういう判断を下すことになる。

「聞いてくれ、ムニョスは良い選手だ。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするのはおそらくどの子供にとっても夢だろうが、今はそれが叶わないかもしれない。マンチェスター・ユナイテッドは現時点では別の市場で選手を探しているのかもしれない。だが、もし実現するなら、彼には幸運を祈る。彼はクリスタル・パレスで素晴らしい活躍を見せてきたが、フルバックよりもウイングバックの方が向いていると思う。そして、それは全く異なる役割なのだ。」