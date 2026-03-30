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プレミアリーグで最も万能な右サイドバック？ クリスタル・パレスのスター、ダニエル・ムニョスに「自分より上の選手」が明かされる。一方で、夢のマンチェスター・ユナイテッド移籍は「実現しないかもしれない」と警告される
クリスタル・パレスはムニョスにいくら支払ったのか？
ムニョスは2024年1月、ゲンクからセルハースト・パークへ移籍し、移籍金は800万ユーロ（700万ポンド／900万ドル）だった。この移籍はまさに掘り出し物だったと言え、29歳のコロンビア代表選手はイングランド・プレミアリーグでの生活に素早く適応している。
この南米出身の選手は、オーストリア人指揮官オリバー・グラスナーの下で活躍しており、3-4-2-1のシステムにより右サイドを縦横無尽に駆け回っている。
元マンチェスター・ユナイテッド監督のルーベン・アモリムら、この戦術的アプローチを機能させるのに苦労した他の監督たちとは対照的に、ムニョスは現代のウイングバックがチームに何をもたらすべきかを体現する象徴的存在となっている。
彼は前線への攻め上がりも守備への戻りも同様に得意としており、ピッチの両端で積極的な貢献を果たしている。彼のポジションの選手は攻撃か守備のいずれかに秀でている傾向があり、その境界線を曖昧にするような選手を見つけることは稀だ。
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プレミアリーグで最も万能な右サイドバックは誰だろうか？
その結果、ムニョスの評価は大幅に高まり、この経験豊富なクリスタル・パレスのスター選手には称賛の声が相次いでいるが、果たして彼は自身のポジションにおいてプレミアリーグ最高の選手と言えるのだろうか。
その質問をモリソンに投げかけたところ、元パレスのストライカーは、ワールドカップのベッティングオファーを提供するサイト「Freebets.com」を通じてGOALに次のように語った。「それは興味深い議論であり、難しい問題だ。なぜなら、右サイドバックとウイングバックは全く異なるポジションだからだ。ウイングバックとして見れば、その役割を担う選手であれば、彼はおそらく最高のウイングバックだろう。 しかし、彼が最高の右サイドバックだとは言い切れない。
「おそらくユリエン・ティンバーのような選手を挙げるだろう。彼は今シーズン、アーセナルのフルバックとして傑出した活躍を見せ、素晴らしいプレーをしている。だから、彼より上位のフルバックは他にもいるだろう。しかし、ウイングバックとしてクリスタル・パレスに提供しているものという点では、間違いなくトップ4に入るはずだ。今シーズンは傑出していたと思うからだ。そして、彼が怪我をした時、チームは彼の不在を痛感した。」
ムニョスはマンチェスター・ユナイテッドへの夢の移籍を叶えられるだろうか？
ムニョスは今シーズン、膝と肩の故障に悩まされ、全大会を通じて14試合を欠場を余儀なくされた。彼は代表戦中断直前のカンファレンスリーグ、AEKラルナカ戦で復帰を果たした。
彼は2025-26シーズンを華々しく締めくくりたいと考えており、それが次の移籍市場でさらなる移籍の噂を生むことになるかもしれない。この果敢なコロンビア人選手は以前、プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドでプレーすることが自分にとって「夢」だと語っていた。
そのような移籍がいつの日か実現するかどうか問われたモリソンは、次のように語った。「正直なところ、状況次第ですね。彼はもう年齢を重ねてきており、マンチェスター・ユナイテッドが年配の選手にそれほどの高額を支払うとなると……その懸念は理解できます。
「それに、非常に難しい問題だ。もしグラスナーがマンチェスター・ユナイテッドに行っていたなら、あのフォーメーションに合っていたから、ムニョスを連れて行ったかもしれない。だが、ムニョスはウイングバックとしての方が良いのか、それともフルバックとしての方が良いのか？ そこが大きな判断材料だ。そして、マンチェスター・ユナイテッドは現在、標準的なフルバックを起用している。だから、そういう判断を下すことになる。
「聞いてくれ、ムニョスは良い選手だ。マンチェスター・ユナイテッドでプレーするのはおそらくどの子供にとっても夢だろうが、今はそれが叶わないかもしれない。マンチェスター・ユナイテッドは現時点では別の市場で選手を探しているのかもしれない。だが、もし実現するなら、彼には幸運を祈る。彼はクリスタル・パレスで素晴らしい活躍を見せてきたが、フルバックよりもウイングバックの方が向いていると思う。そして、それは全く異なる役割なのだ。」
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