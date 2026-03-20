著名な通信社ロイターの情報によると、マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・ギマランイスの獲得を目指している。同MFをめぐるニューカッスル・ユナイテッドとの交渉はすでに進展しているという。
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プレミアリーグで大型移籍が具体化！マンチェスター・ユナイテッド、8000万ユーロの移籍交渉を進めている模様
報道によると、現在プレミアリーグ3位の同クラブは、このブラジル人選手を獲得するために多額の資金を投じなければならないようだ。移籍金は8000万ユーロになると言われている。
ギマランイスはマンチェスターで、同胞のカゼミーロの後継者となる見込みだ。34歳のカゼミーロは、今シーズン終了後にユナイテッドをフリー移籍で退団することが既報の通りである。彼の新たな移籍先は不明だが、再びヨーロッパを離れる可能性が高いとみられている。
- AFP
ギマランイス・ポーカー：レアル・マドリードは脅威となるか？
しかし、ロイター通信は、ギマランイスめぐる争奪戦がまだ揺らぐ可能性があると認めている。というのも、レアル・マドリードもこの28歳の選手に接触したと報じられているからだ。もしレアル・マドリードが本腰を入れて獲得に乗り出せば、マンチェスター・ユナイテッドが獲得に成功する可能性は大幅に低下するだろう。
一方、ニューカッスルは、ギマランイスの契約が2028年まで残っているにもかかわらず、彼を引き留めるのは難しいだろう。 ここ数週間、複数の英メディアが、代表選手ニック・ウォルテメイドが所属する同クラブが選手の大放出に追い込まれる恐れがあると一斉に報じていた。成績の低迷により、すでに多額の財政的損失が見込まれているため、クラブ首脳陣はアンソニー・ゴードンやサンドロ・トナリを含む一部のスター選手を手放すことを検討しているという。
ニューカッスルは不振のシーズン――マンチェスター・ユナイテッドが今最も勢いに乗っているチーム
ニューカッスルはプレミアリーグでわずか9位に留まっている。チャンピオンズリーグでは、FCバルセロナとのラウンド16第2戦で惨敗を喫し、すでに敗退が決まっている。一方、ギマランイスは今シーズンも安定した活躍を見せている数少ない選手の一人だ。全大会通算35試合で9ゴール、7アシストを記録している。
一方、マンチェスター・ユナイテッドは現在、イングランドで最も勢いに乗っているチームだ。暫定監督のマイケル・キャリックは、これまでのプレミアリーグ9試合のうち7勝を挙げ、敗戦はわずか1試合にとどまっている。
ブルーノ・ギマランイス：ニューカッスル・ユナイテッドでの成績データと統計
ゲーム 189 ゴール 31 アシスト 31