プレミアリーグで大型移籍が具体化！マンチェスター・ユナイテッド、8000万ユーロの移籍交渉を進めている模様

しかし、ロイター通信は、ギマランイスめぐる争奪戦がまだ揺らぐ可能性があると認めている。というのも、レアル・マドリードもこの28歳の選手に接触したと報じられているからだ。もしレアル・マドリードが本腰を入れて獲得に乗り出せば、マンチェスター・ユナイテッドが獲得に成功する可能性は大幅に低下するだろう。

一方、ニューカッスルは、ギマランイスの契約が2028年まで残っているにもかかわらず、彼を引き留めるのは難しいだろう。 ここ数週間、複数の英メディアが、代表選手ニック・ウォルテメイドが所属する同クラブが選手の大放出に追い込まれる恐れがあると一斉に報じていた。成績の低迷により、すでに多額の財政的損失が見込まれているため、クラブ首脳陣はアンソニー・ゴードンやサンドロ・トナリを含む一部のスター選手を手放すことを検討しているという。