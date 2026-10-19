期待外れのシーズン序盤にもかかわらず、ニューカッスルのヤイスレ監督が差し迫ったプレッシャーにさらされているわけではない。クラブ首脳陣は、38歳の指揮官が自身の手法を浸透させ、成績を立て直すまで時間を与える構えだと、『TEAMtalk』が報じている。

ニューカッスルは現在、プレミアリーグで開幕7試合を終え、勝ち点わずか8で11位につけている。週末にはアストン・ヴィラに0-1で敗れた。その前には昇格したばかりのコヴェントリーとのアウェー戦で1-4と大敗しており、ファンの間で不満が高まっている。

序盤の戦いぶりに不満を募らせるサポーターもおり、影響力のあるファン誌の一つは監督の解任まで求めている。しかし、セント・ジェームズ・パークの幹部は、ヤイスレ監督が進めるプロジェクトに揺るぎない信頼を寄せている。