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プレミアリーグで低調なスタートを切ったニューカッスル、首脳陣がマティアス・ヤイスレの去就について最終決定
首脳陣、ヤイスレへの支持を貫く
期待外れのシーズン序盤にもかかわらず、ニューカッスルのヤイスレ監督が差し迫ったプレッシャーにさらされているわけではない。クラブ首脳陣は、38歳の指揮官が自身の手法を浸透させ、成績を立て直すまで時間を与える構えだと、『TEAMtalk』が報じている。
ニューカッスルは現在、プレミアリーグで開幕7試合を終え、勝ち点わずか8で11位につけている。週末にはアストン・ヴィラに0-1で敗れた。その前には昇格したばかりのコヴェントリーとのアウェー戦で1-4と大敗しており、ファンの間で不満が高まっている。
序盤の戦いぶりに不満を募らせるサポーターもおり、影響力のあるファン誌の一つは監督の解任まで求めている。しかし、セント・ジェームズ・パークの幹部は、ヤイスレ監督が進めるプロジェクトに揺るぎない信頼を寄せている。
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夏の大規模な戦力流出を経て再建へ
ニューカッスルの首脳陣は、夏の移籍市場で主力3人を失った後、移行期に混乱が生じることを十分に予想していた。サンドロ・トナーリ、アンソニー・ゴードン、そしてブルーノ・ギマランイスが、同じ移籍市場でそろってクラブを去った。
中盤の中心選手たちと攻撃の主力を失った以上、結果に波が出ることは避けられないと見られていた。同じ報道によると、首脳陣は最近の苦戦を、監督の戦術体系に欠陥があるためではなく、こうした選手の入れ替わりによる必然的な結果と捉えている。
さらに同報道は、ヤイスレのトレーニングを素晴らしいものと評し、強度の高いプレスと組織的なビルドアップを重視する姿勢を称賛している。首脳陣は、こうした手法が長期的に成果をもたらすと引き続き確信している。
選手たちは引き続き監督を強く支持
期待外れの結果が続いているにもかかわらず、ロッカールームの選手たちの雰囲気は依然として非常に前向きだ。選手たちはレッドブル・ザルツブルクとアル・アハリの元指揮官の下でプレーすることを楽しんでおり、戦術的な指示の明確さを評価している。
選手たちは、新たな戦術上の連係がかみ合い始めており、シーズン序盤の苦戦は一時的なものだと考えている。チームの連係が固まり、主力の欠場に効果的に対処できれば、パフォーマンスは大きく向上すると期待している。
クラブ首脳陣は慌てることなく、現状を若手や新加入選手を中心にチームを作り替える上で必要な段階と捉えている。現在の成績によって、経営陣の間に深刻な懸念が生じているわけではない。
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セント・ジェームズ・パークでの時間と信頼
ヤイスレ監督は自身の哲学を浸透させる中、ニューカッスル首脳陣から公私両面で引き続き支持を受けている。今後はチームの勢いを取り戻し、プレミアリーグで順位を上げることに注力する。ニューカッスルは日曜日にセルハースト・パークでクリスタル・パレスと対戦し、翌週にはカラバオカップでエヴァートンと対戦する。
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