「オファーがあれば耳を傾ける。気に入れば受け入れるが、断ることも恐れない。 昨夏はアサネ・ディアオに6000万のオファーを断り、冬にはジェイデン・アダイに4000万のオファーも拒絶した」と語る。 チャンピオンズリーグ初出場を果たしたばかりのクラブを率いるミルワン・スワルソ会長は、今後の成長方針を明確に持っている。
成長には投資が不可欠だが、UEFA大会の収益増や「シニガリア」スタジアム改修と並行して進めるべきだ。同時に、イタリアの特殊な環境で競争力を保つには、選手トレードも欠かせない。
「オファーがあれば耳を傾ける。気に入れば受け入れるが、断ることも恐れない。 昨夏はアサネ・ディアオに6000万のオファーを断り、冬にはジェイデン・アダイに4000万のオファーも拒絶した」と語る。 チャンピオンズリーグ初出場を果たしたばかりのクラブを率いるミルワン・スワルソ会長は、今後の成長方針を明確に持っている。
成長には投資が不可欠だが、UEFA大会の収益増や「シニガリア」スタジアム改修と並行して進めるべきだ。同時に、イタリアの特殊な環境で競争力を保つには、選手トレードも欠かせない。
コモはここ数シーズン、若手選手に期待を寄せ、セスク・ファブレガス監督の下で攻撃を重視した現代的なサッカーを追求してきた。その戦術体系の中で彼らの才能が花開いたのは、自然な流れだ。その一人、マルティン・バトゥリーナは直近のワールドカップで貴重な経験を積んだ。 （4試合出場、1ゴール）という貴重な経験を積んだばかりだ。彼はそれ以前にも、ディナモ・ザグレブのユニフォームを着てチャンピオンズリーグで、そして厳しいセリエAでも、その大きな可能性の片鱗を見せていた。セリエAでは、29試合に出場して6ゴール3アシストを記録し、ニコ・パスと共にチームを4位へと導く原動力となった。
2003年生まれのクロアチア人選手は、昨夏約2,000万ユーロで加入以来、ファブレガス監督率いるチームの貴重な戦力となった。その活躍は海外、特に資金力豊かなプレミアリーグの注目を集めている。 アストン・ヴィラ、マンチェスター・ユナイテッド、ロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナムが最近バトゥリーナに注目し、いずれも今夏市場で活発に動いている。 ディニェとティエレマンスを放出したアストン・ヴィラは、ロジャース売却で得た約1億4000万ユーロを再投資する構えだ。マンチェスター・ユナイテッドもティエレマンス、アンドレイ・サントスに続き、ローマのマヌ・コネ獲得へ動き出している。 さらにトッテナムは、ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデス、トナリ獲得に約2億8000万ユーロを投じた後も補強を続ける構えだ。
コモは、バトゥリーナが世界最高峰のリーグで高く評価されていることを認識している。しかしミルワン・スワルソ会長が示すように、ただオファーがあったからといって放出するつもりはない。 具体的なオファーがあれば検討するものの、ロンバルディアのクラブ経営陣によると、ハルトノ兄弟の決意を覆すには「断れない」条件が必要だ。英メディアは8000万ユーロがその額になると確信している。
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