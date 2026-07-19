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Baturina ComoGetty Images

翻訳者：

プレミアリーグでマーティン・バトゥリーナ争奪戦が始まった。アストン・ヴィラ、マンチェスター、デ・ゼルビ率いるトッテナムが注目。市場価値は？

コモ
マルティン・バトゥリナ

クロアチアの逸材がイングランドのクラブから注目されているが、ファブレガスは妥協しない。

オファーがあれば耳を傾ける。気に入れば受け入れるが、断ることも恐れない。 昨夏はアサネ・ディアオに6000万のオファーを断り、冬にはジェイデン・アダイに4000万のオファーも拒絶した」と語る。 チャンピオンズリーグ初出場を果たしたばかりのクラブを率いるミルワン・スワルソ会長は、今後の成長方針を明確に持っている。


成長には投資が不可欠だが、UEFA大会の収益増や「シニガリア」スタジアム改修と並行して進めるべきだ。同時に、イタリアの特殊な環境で競争力を保つには、選手トレードも欠かせない。

  • バトゥリーナの宝石

    コモはここ数シーズン若手選手に期待を寄せ、セスク・ファブレガス監督の下で攻撃を重視した現代的なサッカーを追求してきた。その戦術体系の中で彼らの才能が花開いたのは自然な流れだその一人マルティン・バトゥリーナは直近のワールドカップで貴重な経験を積んだ。 （4試合出場、1ゴール）という貴重な経験を積んだばかりだ。彼はそれ以前にも、ディナモ・ザグレブのユニフォームを着てチャンピオンズリーグで、そして厳しいセリエAでも、その大きな可能性の片鱗を見せていた。セリエAでは、29試合に出場して6ゴール3アシストを記録し、ニコ・パスと共にチームを4位へと導く原動力となった。

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  • 最前線に立つ3つのクラブ

    2003年生まれのクロアチア人選手は、昨夏約2,000万ユーロで加入以来、ファブレガス監督率いるチームの貴重な戦力となった。その活躍は海外、特に資金力豊かなプレミアリーグの注目を集めている。 アストン・ヴィラ、マンチェスター・ユナイテッド、ロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナムが最近バトゥリーナに注目し、いずれも今夏市場で活発に動いている。 ディニェとティエレマンスを放出したアストン・ヴィラは、ロジャース売却で得た約1億4000万ユーロを再投資する構えだ。マンチェスター・ユナイテッドもティエレマンス、アンドレイ・サントスに続き、ローマのマヌ・コネ獲得へ動き出している。 さらにトッテナムは、ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデス、トナリ獲得に約2億8000万ユーロを投じた後も補強を続ける構えだ。

  • コモが驚異的な活躍を見せる

    コモは、バトゥリーナが世界最高峰のリーグで高く評価されていることを認識している。しかしミルワン・スワルソ会長が示すように、ただオファーがあったからといって放出するつもりはない。 具体的なオファーがあれば検討するものの、ロンバルディアのクラブ経営陣によると、ハルトノ兄弟の決意を覆すには「断れない」条件が必要だ。英メディアは8000万ユーロがその額になると確信している

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