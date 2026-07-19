「オファーがあれば耳を傾ける。気に入れば受け入れるが、断ることも恐れない。 昨夏はアサネ・ディアオに6000万のオファーを断り、冬にはジェイデン・アダイに4000万のオファーも拒絶した」と語る。 チャンピオンズリーグ初出場を果たしたばかりのクラブを率いるミルワン・スワルソ会長は、今後の成長方針を明確に持っている。





成長には投資が不可欠だが、UEFA大会の収益増や「シニガリア」スタジアム改修と並行して進めるべきだ。同時に、イタリアの特殊な環境で競争力を保つには、選手トレードも欠かせない。