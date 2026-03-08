Getty Images
プレミアリーグでのブレイク予測：マンUの若き天才JJガブリエルがバルセロナのスター選手ラミン・ヤマルに例えられる
なぜガブリエルはまだマンチェスター・ユナイテッドのトップチームデビューを果たしていないのか
ガブリエルが15歳になったのは2025年10月のこと。つまり現時点ではプレミアリーグの舞台に立つことができない。今シーズンのFAカップではユナイテッドの代表選手として出場可能だったが、レッドデビルズは同大会3回戦でブライトンに敗れた。
この状況によりガブリエルは当面アカデミーに留まることとなり、ユースレベルで目覚ましい活躍を見せている。U-18プレミアリーグやFAユースカップの試合で中心的な役割を担っている。
ガブリエルがバルセロナの若き天才ヤマルに例えられる
彼は世界サッカー界で最も有望な若手選手の一人と見なされており、ユナイテッドはその確かな潜在能力を自らが享受できるよう尽力している。バルセロナなどの欧州の強豪クラブもガブリエルへの関心を示していると報じられている。
この若き才能とのプロ契約準備が進められており、2025年バロンドール準優勝者ヤマルがカタルーニャで歩んだ道筋と同様のキャリアを歩むことが期待されている。
ヤマルは15歳でバルサデビューを果たし、マックス・ダウマンも今シーズンアーセナルで同じ年齢でブレイクした。ガブリエルはオールド・トラッフォードで同様の扉を叩く準備が整っており、アカデミー出身の同僚は彼がその障壁を打ち破ると予言している。
ガブリエルがプレミアリーグデビューを果たすために後押しされている時
ウェズ・ブラウンは、ガブリエルについて、そして彼がいつトップチームで起用される可能性があるかについてメトロ紙に語った。「才能は確かにある。驚異的な才能だ。
「JJガブリエルに関してはタイミングが重要だ。ユナイテッドにとって、彼が活躍でき、評価される適切なタイミングで起用することが肝心だ。最良の例はバルセロナがラミン・ヤマルに対して取った手法だ。才能は確かにあった、今となってはそれがわかる。もし彼を早すぎる時期に起用して結果が出なければ、扉が少し閉ざされる可能性がある。誰もが君の才能を認めていても、機会は減ってしまうのだ。
「ガブリエルを見て言えるのは、彼には恐れがない。常に何かを起こそうとしている。選手の間を滑るように抜ける様は信じられないほどだ。
「来季は間違いなく起用候補に入るが、重要なのはタイミングだ。『君が必要だ』とプレッシャーをかけるべきではない。その年齢では不要だ。ただサッカーを楽しむべきで、チャンスが訪れたらそれを享受すればいい。いずれ彼にその時は訪れる」
ルーニーはガブリエルに続いてマンチェスター・ユナイテッドのトップチームに昇格するだろうか？
ガブリエルは現在、マンチェスター・ユナイテッドの歴代最多得点者ウェイン・ルーニーの息子カイ・ルーニーと共に成長を遂げている。両者は将来のレッドデビルズのスター候補として期待されており、その明らかな才能は、マテウス・クーニャ、ブライアン・ムベウモ、ベンジャミン・セスコ、ブルーノ・フェルナンデスらを擁する攻撃陣の戦力に加わる見込みだ。
