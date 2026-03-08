ウェズ・ブラウンは、ガブリエルについて、そして彼がいつトップチームで起用される可能性があるかについてメトロ紙に語った。「才能は確かにある。驚異的な才能だ。

「JJガブリエルに関してはタイミングが重要だ。ユナイテッドにとって、彼が活躍でき、評価される適切なタイミングで起用することが肝心だ。最良の例はバルセロナがラミン・ヤマルに対して取った手法だ。才能は確かにあった、今となってはそれがわかる。もし彼を早すぎる時期に起用して結果が出なければ、扉が少し閉ざされる可能性がある。誰もが君の才能を認めていても、機会は減ってしまうのだ。

「ガブリエルを見て言えるのは、彼には恐れがない。常に何かを起こそうとしている。選手の間を滑るように抜ける様は信じられないほどだ。

「来季は間違いなく起用候補に入るが、重要なのはタイミングだ。『君が必要だ』とプレッシャーをかけるべきではない。その年齢では不要だ。ただサッカーを楽しむべきで、チャンスが訪れたらそれを享受すればいい。いずれ彼にその時は訪れる」