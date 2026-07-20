イングランド最上位リーグで22年ぶりの優勝を祝う熱狂が地元を包んだ。一方、ブダペストの欧州大会ではパリ・サンジェルマンがPK戦で勝利し、涙を流す姿もあった。

アーセナルは国内リーグと同様に欧州でも前進を続けていた。プレミアリーグで3年連続準優勝した後、2025-26シーズンにようやく首位の座に就いた。

アルテタ監督は2025年にチームをチャンピオンズリーグ準決勝へ導いたが、PSGに敗れた。昨季はさらに一歩前進。次は挑戦を完遂し、再び優勝することが課題だ。