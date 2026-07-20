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プレミアリーグかチャンピオンズリーグか？ 22年ぶりのタイトルを獲得したアーセナル「インヴィンシブル」メンバーが、2026-27シーズンの優勝候補を予想。
アーセナルは2026年のチャンピオンズリーグ決勝でPSGに敗れた
イングランド最上位リーグで22年ぶりの優勝を祝う熱狂が地元を包んだ。一方、ブダペストの欧州大会ではパリ・サンジェルマンがPK戦で勝利し、涙を流す姿もあった。
アーセナルは国内リーグと同様に欧州でも前進を続けていた。プレミアリーグで3年連続準優勝した後、2025-26シーズンにようやく首位の座に就いた。
アルテタ監督は2025年にチームをチャンピオンズリーグ準決勝へ導いたが、PSGに敗れた。昨季はさらに一歩前進。次は挑戦を完遂し、再び優勝することが課題だ。
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アーセナル、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ制覇を待ち望む
アーセナルはクラブサッカー界で最も象徴的なトロフィーをまだ手にしたことがない。その悔しさをバネに、チームは記録更新を決意。かつてアルセーヌ・ヴェンゲルが築いた黄金期を超え、新たな全盛期を迎えようとしている。
ライバルが今夏も巨費を投じる中、プレミアリーグでの首位維持は当然重要だが、欧州の舞台はチームにとって良い気分転換となる。
PSG、バイエルン、バルセロナ、レアルなど強豪がひしめく中、欧州制覇は容易ではない。集中力を高めるため、他の選択肢を絞る必要があるかもしれない。
プレミアリーグ対チャンピオンズリーグ：アーセナルにとって優先すべきはどちらか？
プレミアリーグ制覇を達成した今、アーセナルはチャンピオンズリーグ制覇を次の目標に据えつつある。元ガンナーズのアリアディエールはBetVictorオンラインカジノとの提携でGOALにこう語った。「私なら、そうする。昨季はプレミアリーグがすべてだった。リーグを制して満足なので、他は二の次だった。
プレミアリーグを制した今、初めてチャンピオンズリーグ（CL）を獲れたら素晴らしい。とはいえ、「CL最優先でプレミアは二の次」とは言わない。でも、来季どちらかを選べと言われたら、CLを選ぶだろう。
ここ数年はあと一歩だった。来季こそ、そのチャンスだ。
とはいえ、今回も厳しい戦いだ。マドリード、バルセロナ、ミュンヘンなど、夏に戦力を強化するチームを見れば明らかだ。それでも選べるとしたら、私はチャンピオンズリーグを選ぶ。
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移籍の噂：アーセナル、夏の補強へ
アーセナルは2026-27シーズンに向けて陣容を再構築中だ。エミレーツ・スタジアムでは選手の入れ替わりが予想されており、ベルギー代表FWレアンドロ・トロサールも放出された。
モーガン・ロジャース、ジュリアン・アルバレス、ブルーノ・ギマランイス、マーカス・ラッシュフォードなど、高額移籍が噂される選手も多数おり、アルテタ監督は2026-27シーズンに向けてさらに幅広い人材から補強を進める見込みだ。
アーセナルはプレシーズンマッチを経て、8月16日にマンチェスター・シティとコミュニティ・シールドで対戦する。数日後には昇格組コヴェントリーをホームに迎え、プレミアリーグ新シーズンを迎える。
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