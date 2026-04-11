プレミアリーグの「マッチセンター」アカウントはX（旧Twitter）で声明を発表し、ビデオ判定で判定が覆らなかった理由を説明した。リーグによると、クリスティの腕の位置が不自然だったため、審判団はボールへの接触をハンドの反則と認定した。

声明には「ハンドによるペナルティはVARで確認され、クリスティの腕が体から離れていたと判断された」と記されていた。