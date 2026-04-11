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プレミアリーグが最新情報を公開。ライアン・クリスティーのハンドを理由に、マイケル・オリバー主審がアーセナル対ボーンマス戦でPKを宣告した。
ハンドボールの判定を巡り、大きな議論が巻き起こっている。
17分、ボーンマスのジュニア・クロウピが先制し、アーセナルはホームで早期の追撃を強いられた。 前半半ば、主審オリバーはボーンマスのMFクリスティがペナルティエリア内でハンドをしたと判断しPKを宣告。アウェイチームが即座に抗議したが、VAR確認の結果、判定は覆らなかった。
プレミアリーグがVARによる判定確認について説明
プレミアリーグの「マッチセンター」アカウントはX（旧Twitter）で声明を発表し、ビデオ判定で判定が覆らなかった理由を説明した。リーグによると、クリスティの腕の位置が不自然だったため、審判団はボールへの接触をハンドの反則と認定した。
声明には「ハンドによるペナルティはVARで確認され、クリスティの腕が体から離れていたと判断された」と記されていた。
アーセナルがホームで敗れる
ヴィクトル・ジョケレスがPKを冷静に決め1–1の同点とした。しかしアーセナルは後半の好機を生かせず、74分にはエヴァニルソンのアシストからアレックス・スコットに失点。そのまま2–1でホームで敗れた。
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次は何が待っているのでしょうか？
この勝利でボーンマスは上位半分に入り、クラブ記録のプレミアリーグ12試合無敗で欧州出場へ前進。一方、首位アーセナルは32試合で70ポイントだが、30試合で61ポイントのマンチェスター・シティが来週末に迫る。