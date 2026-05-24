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West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

プレミアリーグから降格したウェストハムについて、ジャロッド・ボーエンが今後の展望を語った。

ジャロッド・ボーウェン
ウェストハム
プレミアリーグ
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ウェストハム 対 リーズ
リーズ

ウェストハム・ユナイテッドのジャロッド・ボーエンとヌノ・エスピリト・サント監督は、日曜日のプレミアリーグ降格を受けて取材に応じた。移籍の噂があるにもかかわらず、ボーエンは来季の即昇格を目指すと強調。ヌノ監督はサポーターに謝罪したが、去就については明言を避けた。

  • ウェストハム、最終戦で降格

    ウェストハムは14年間在籍したトップリーグからチャンピオンシップへの降格が決定した。最終節ではホームでリーズ・ユナイテッドに3-0で勝利し、タティ・カステヤノス、ボウエン、カラム・ウィルソンが得点を挙げた。しかし、トッテナムがエバートンに勝ったため、2ポイント及ばず残留はならなかった。 ボウエンは2020年1月にハル・シティから加入し、6年間で280試合に出場したが、今夏の退団が噂されている。

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  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ボーウェン、将来に関する憶測に反応

    2030年6月30日に契約が切れる29歳のウイングは、試合後に去就を問われ、「今は何も言えない。将来を語ることはクラブやファンに失礼だ」と語った。「僕はまだ契約がある。 噂や話は出るだろう。それでも私が望むのは、このクラブをプレミアリーグに戻すことだ。ここには良い思い出もある。今は苦しいが、将来は分からない。このクラブがプレミアリーグに復帰する姿を見たい。それが私の目標だ」

  • ヌノがファンに謝罪した

    9月にグラハム・ポッターの後任として就任したヌノ監督は、ウェストハムのファンに謝罪したものの、来季続投や主力選手の去就については言及しなかった。「クラブに関わる全員にとって悲しい瞬間だ」とヌノ監督は語った。「今日は厳しかった。難しい任務に挑み、自らの未来を左右する権利を失った。 今、過去や未来を語るより、ファンやクラブが感じる悲しみに寄り添い、感謝を伝えたい。勝ち点39で残留できたシーズンも多かったが、今回はそれだけでは足りなかった。成長したものの、まだ不十分だ」

  • West Ham United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    ボーエンとウェストハムの今後はどうなるのか？

    ウェストハムは即昇格へ向け、厳しいチャンピオンシップのシーズン準備に入る。クラブは監督選びと夏の大型放出で財政再建を図る。ボーウェンはプレシーズンまでの休息が優先されるが、サポーターは彼の活躍でトップリーグ復帰を期待している。