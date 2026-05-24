プレミアリーグから降格したウェストハムについて、ジャロッド・ボーエンが今後の展望を語った。

9月にグラハム・ポッターの後任として就任したヌノ監督は、ウェストハムのファンに謝罪したものの、来季続投や主力選手の去就については言及しなかった。「クラブに関わる全員にとって悲しい瞬間だ」とヌノ監督は語った。「今日は厳しかった。難しい任務に挑み、自らの未来を左右する権利を失った。 今、過去や未来を語るより、ファンやクラブが感じる悲しみに寄り添い、感謝を伝えたい。勝ち点39で残留できたシーズンも多かったが、今回はそれだけでは足りなかった。成長したものの、まだ不十分だ」