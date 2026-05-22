プレミアリーグからモウリーニョ監督の知人が加入か。レアル・マドリードはカルバハルの後任として3人を検討している。

英プレミアリーグからの第2候補はトッテナム・ホットスパーのペドロ・ポロだが、26歳の高額な年俸が難点だ。ポロはダロット同様2028年まで契約が残っており、クラブは2023年にスポルティングCPに4000万ユーロを支払った。

一方、レアルにとっては3つ目の選択肢として、自チームの若手を起用する方がはるかに安上がりだ。U-21代表のヘスス・フォルテア（19）とダビド・ヒメネス（22）がおり、彼らは主力トレント・アレクサンダー＝アーノルドの控えとして起用される可能性がある。

フォルテアは今夏コモ1907への移籍が噂される逸材で、ヒメネスは今春トップチームで4試合に出場している。