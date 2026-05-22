その手がかりは、レアル・マドリードの新監督に内定しているジョゼ・モウリーニョ（63）が長年活躍したプレミアリーグへとつながっている。
AFP
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プレミアリーグからモウリーニョ監督の知人が加入か。レアル・マドリードはカルバハルの後任として3人を検討している。
『スポルト』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロットが候補の一人だという。モウリーニョ監督は同郷のポルトガル人選手をマドリードに招へいしようとしている。両者は「レッドデビルズ」で共に仕事をした経験がある。2018年夏、ダロットは移籍金2200万ユーロでポルトからユナイテッドへ加入。その後6か月間、モウリーニョ監督が彼の指揮を執った。
左SBも可能なダロットはユナイテッドと2028年まで契約しており、昨季は36試合1得点3アシストを記録。クラブは残留を望み、新契約を準備しているとされる。
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ペドロ・ポロはレアル・マドリードには高すぎるようだ。
英プレミアリーグからの第2候補はトッテナム・ホットスパーのペドロ・ポロだが、26歳の高額な年俸が難点だ。ポロはダロット同様2028年まで契約が残っており、クラブは2023年にスポルティングCPに4000万ユーロを支払った。
一方、レアルにとっては3つ目の選択肢として、自チームの若手を起用する方がはるかに安上がりだ。U-21代表のヘスス・フォルテア（19）とダビド・ヒメネス（22）がおり、彼らは主力トレント・アレクサンダー＝アーノルドの控えとして起用される可能性がある。
フォルテアは今夏コモ1907への移籍が噂される逸材で、ヒメネスは今春トップチームで4試合に出場している。
レアル・マドリードの史上最高額移籍：
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ジュード・ベリンガム MF ボルシア・ドルトムント 2023年 1億2700万ユーロ エデン・アザール MF チェルシーFC 2019 1億2080万ユーロ ガレス・ベイル フォワード トッテナム・ホットスパー 2013 1億100万ユーロ クリスティアーノ・ロナウド 攻撃 マンチェスター・ユナイテッド 2009 9400万ユーロ オーレリアン・チュアメニ MF ASモナコ 2022 8000万ユーロ ジネディーヌ・ジダン MF ユヴェントス 2001 7750万ユーロ ハメス・ロドリゲス MF ASモナコ 2014 7500万ユーロ カカ MF ACミラン 2009 6700万ユーロ ルカ・ヨヴィッチ FW アイントラハト・フランクフルト 2019 6300万ユーロ ディーン・ホイセン ディフェンス AFCボーンマス 2024 625万ユーロ