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Falko Blöding

翻訳者：

プレミアリーグからモウリーニョ監督の知人が加入か。レアル・マドリードはカルバハルの後任として3人を検討している。

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スペインリーグ準優勝のレアル・マドリードは、退団する右サイドバックのダニ・カルバハル（34）の後継者として3人の候補を検討している。

その手がかりは、レアル・マドリードの新監督に内定しているジョゼ・モウリーニョ（63）が長年活躍したプレミアリーグへとつながっている。

  • スポルト』紙によると、マンチェスター・ユナイテッドのディオゴ・ダロットが候補の一人だという。モウリーニョ監督は同郷のポルトガル人選手をマドリードに招へいしようとしている。両者は「レッドデビルズ」で共に仕事をした経験がある。2018年夏、ダロットは移籍金2200万ユーロでポルトからユナイテッドへ加入。その後6か月間、モウリーニョ監督が彼の指揮を執った。

    左SBも可能なダロットはユナイテッドと2028年まで契約しており、昨季は36試合1得点3アシストを記録。クラブは残留を望み、新契約を準備しているとされる。

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  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ペドロ・ポロはレアル・マドリードには高すぎるようだ。

    英プレミアリーグからの第2候補はトッテナム・ホットスパーのペドロ・ポロだが、26歳の高額な年俸が難点だ。ポロはダロット同様2028年まで契約が残っており、クラブは2023年にスポルティングCPに4000万ユーロを支払った。

    一方、レアルにとっては3つ目の選択肢として、自チームの若手を起用する方がはるかに安上がりだ。U-21代表のヘスス・フォルテア（19）とダビド・ヒメネス（22）がおり、彼らは主力トレント・アレクサンダー＝アーノルドの控えとして起用される可能性がある。

    フォルテアは今夏コモ1907への移籍が噂される逸材で、ヒメネスは今春トップチームで4試合に出場している。

  • レアル・マドリードの史上最高額移籍：

    選手ポジション移籍元移籍金
    ジュード・ベリンガムMFボルシア・ドルトムント2023年1億2700万ユーロ
    エデン・アザールMFチェルシーFC20191億2080万ユーロ
    ガレス・ベイルフォワードトッテナム・ホットスパー20131億100万ユーロ
    クリスティアーノ・ロナウド攻撃マンチェスター・ユナイテッド20099400万ユーロ
    オーレリアン・チュアメニMFASモナコ20228000万ユーロ
    ジネディーヌ・ジダンMFユヴェントス20017750万ユーロ
    ハメス・ロドリゲスMFASモナコ20147500万ユーロ
    カカMFACミラン20096700万ユーロ
    ルカ・ヨヴィッチFWアイントラハト・フランクフルト20196300万ユーロ
    ディーン・ホイセンディフェンスAFCボーンマス2024625万ユーロ