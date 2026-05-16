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プレミアシップ優勝決定戦で試合終了前にセルティックファンがピッチに乱入し、選手らが暴行を受けたと報じられた。ハーツは「最も厳しい措置」を求めている。
混沌とした結末
セルティック・パークで起きた大規模なセキュリティ問題により、スコットランド・プレミアシップのシーズンは混乱の中で終了した。国内サッカーを祝うはずだったこの日、試合終了の笛前にサポーターがピッチに殺到し、雰囲気は一変。選手やコーチは身の安全を危惧し、ハーツの選手たちはトンネルへ退避した。
ハーツは公式声明で「セルティック・パークで起きた今日の恥ずべき事態を断固として非難する。スコットランドサッカーの恥である。選手とスタッフはピッチ内外で深刻な身体的・言語的虐待を受けた。 現在、警察と協力して調査を進めており、現時点ではこれ以上のコメントは控えさせていただきますが、このような状況は決して容認できるものではありません。」
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捜査と警察との対話
乱闘中にジャムボスの選手たちが暴行を受けたことが判明し、事態の深刻さが浮き彫りになった。 ファンがピッチに殺到し、ハーツの選手たちは「威圧的」な状況に閉じ込められ、急いでピッチを離れた。クラブは、危険性が高かったため、試合後のメディア対応はスタッフの安全を最優先して見送ったと説明した。一部の選手は、チームバスに向かう際もまだユニフォームを着たままだった。
クラブは「威圧的な雰囲気のため、スタッフはメディア対応を省略して直ちに退場した。ご迷惑をおかけしたメディアパートナーにはお詫びする。ピッチへの乱入で試合終了の有無すら不明だった」と説明した。
前例のない制裁を求める声
グラスゴーで起きた騒動を受け、ハーツはスコットランドサッカー協会（SFA）とSPFLに明確な対応を求める声明を発表した。エディンバラのクラブは、報道される暴行の深刻さを踏まえると罰金だけでは不十分だと主張。リーグの信頼性維持のため、再発防止に向けた断固とした措置を要求している。
クラブは声明で「選手たちは、今日そしてシーズンを通じて支えてくれた素晴らしいファンに感謝を伝える機会を奪われた。サッカー当局が選手とサポーターの安全、および競技の健全性を守るため、最も厳しい措置を講じることを期待する」と続けた。
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ハーツ、終盤の敗戦で2位に終わる
セルティック・パークで起きた不名誉な出来事は、試合終了間際にタイトルを逃したハーツの悲しみを一層深いものにした。250日間首位を守りながらもリーグ優勝を逃した無念さはあるが、クラブは2025/26シーズンにチームが果たした飛躍を大きな誇りとしている。
声明の結びでクラブは「今シーズン、ハーツはスコットランドだけでなく世界中のサッカーファンの心を掴んだ。クラブの誇りであるデレク・マッキネス監督、スタッフ、選手、サポーターに敬意を表する。彼らにあの光景はふさわしくなかった」と述べた。