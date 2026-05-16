セルティック・パークで起きた大規模なセキュリティ問題により、スコットランド・プレミアシップのシーズンは混乱の中で終了した。国内サッカーを祝うはずだったこの日、試合終了の笛前にサポーターがピッチに殺到し、雰囲気は一変。選手やコーチは身の安全を危惧し、ハーツの選手たちはトンネルへ退避した。

ハーツは公式声明で「セルティック・パークで起きた今日の恥ずべき事態を断固として非難する。スコットランドサッカーの恥である。選手とスタッフはピッチ内外で深刻な身体的・言語的虐待を受けた。 現在、警察と協力して調査を進めており、現時点ではこれ以上のコメントは控えさせていただきますが、このような状況は決して容認できるものではありません。」