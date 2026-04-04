「プレッシャーなんて馬鹿げている」：ユルゲン・クロップが驚くべき告白で注目を集める

クロップは2024年夏、9年間務めたリヴァプールFCの監督職を退任し、その後2025年1月にレッドブルに加入した。それ以前、このドイツ人監督は1. FSVマインツ05やボルシア・ドルトムントでも指揮を執っており、ドルトムントではドイツリーグ優勝を2度果たしている。

しかし、その大きな成功にもかかわらず、58歳の彼は自分自身を偉大な監督だとは決して思っていなかった。「そんなことは一度もなかったし、それが真実だ。毎日やることが山ほどあり、頭の中には疑問が渦巻いていて、何をすべきかいつも分かっていたわけではなかった」とクロップは語った。

ペップ・グアルディオラのような他の名将たちとの比較がますます増えるようになって初めて、クロップは自身の役割を受け入れることができた。「そのことは理解していたが、本当に定着したことはなかった。今はもう監督ではないが、うわー、本当に良かった。でも、何も恋しくはない。」