58歳の彼は、TV2の番組『Bjørndalen trener Klopp』（ドイツ語：ビョルンダレンがクロップを指導する）で、ベンチに座るコーチとしての日々を懐かしんでいないと明かした。とりわけ、今の生活の方がはるかにストレスが少ないからだ。
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「プレッシャーなんて馬鹿げている」：ユルゲン・クロップが驚くべき告白で注目を集める
「スタジアムへ向かうバスに乗るたびに、胸が締め付けられるような思いだった。少なくとも1081回はそうして座っていた」とクロップは語った。「自分で自分に課していたプレッシャーは馬鹿げているほどだった。それは天井を突き破るほどだった。1081回もやったんだ、なぜ1090回目までやらなきゃいけないんだ？」
そのため、彼は当面、ピッチサイドへの復帰を目指していない。レッドブルのグローバルサッカー部門責任者という新しい仕事の方が、はるかに気に入っているという理由もある。「僕はたくさん働くし、働きたいと思っている。違いは、今は3日間働いて、その後4日間は何もせずに過ごせるということだ。これほど良い状況はかつてなかった。 僕は働かないために生まれたわけじゃない。でも、人生から別の何かを引き出す方法を見つけなければならなかったんだ。」
- AFP
クロップ監督が認める：「何も欠けていない」
クロップは2024年夏、9年間務めたリヴァプールFCの監督職を退任し、その後2025年1月にレッドブルに加入した。それ以前、このドイツ人監督は1. FSVマインツ05やボルシア・ドルトムントでも指揮を執っており、ドルトムントではドイツリーグ優勝を2度果たしている。
しかし、その大きな成功にもかかわらず、58歳の彼は自分自身を偉大な監督だとは決して思っていなかった。「そんなことは一度もなかったし、それが真実だ。毎日やることが山ほどあり、頭の中には疑問が渦巻いていて、何をすべきかいつも分かっていたわけではなかった」とクロップは語った。
ペップ・グアルディオラのような他の名将たちとの比較がますます増えるようになって初めて、クロップは自身の役割を受け入れることができた。「そのことは理解していたが、本当に定着したことはなかった。今はもう監督ではないが、うわー、本当に良かった。でも、何も恋しくはない。」