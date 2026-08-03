この日程面での後退は、バルセロナにとってバーミンガム・シティとのセント・アンドルーズでの厳しい一戦に続くものとなった。バルセロナは2-2で引き分けた末、PK戦で2-3と敗れた。フリック監督はこの機会にカリム・アデイェミをデビューさせたが、ドイツ人指揮官は、元ボルシア・ドルトムントのウインガーによるバルセロナでの初出場について率直な評価を下した。

PK戦での敗戦にもかかわらず、指揮官はこの親善試合からいくつもの前向きな材料を見いだしており、チーム全体の取り組みに対して楽観的な姿勢を崩さなかった。

「いいプレーができたと思う。バーミンガムは強いチームで、こちらは若いチームだ」とフリック監督はコメントした。「ボールを持った場面で、あるいはライン間でもう少しプレーする局面で、自信の欠如が見られたかもしれない。後方からの組み立てでもミスがあった。でも全体的には満足している」



