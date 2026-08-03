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プレシーズンのバルセロナに混乱 ハンジ・フリック監督のチーム、チャンピオンシップ所属クラブとの親善試合中止を余儀なくされる
フリックのプラン、プレストンの負傷危機で狂う
バルセロナのイングランド夏季ツアーは、プレストン・ノースエンドとの次戦がキックオフのわずか1日前に中止となり、大きく狂うことになった。カタルーニャのクラブは、直近でバーミンガム・シティと対戦するためミッドランズを訪れた後、セント・ジョージズ・パークでこの一戦に向けて準備を進めていた。しかし、『Diario SPORT』によると、チャンピオンシップ所属クラブは負傷者の影響でフルメンバーを編成できないと、ラ・リーガ王者に伝えたという。
ストックポート・カウンティとの親善試合で敗れた一戦がフィジカル色の強い内容となったことを受け、ランカシャーのクラブは戦力がほとんど残っていない状況に陥った。新シーズン開幕が迫る中、主力選手のさらなる負傷リスクを避けるため、EFL所属クラブは代わりにU-21チームを出場させることを提案したと報じられている。
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フリック、ユースチームでの妥協を拒否
しかしバルセロナは、育成目的のチームとの対戦には関心を示さなかった。フリック監督は、選手たちにトップレベルのプロ相手の経験を積ませることを望んでいたためである。このドイツ人指揮官は、自身の戦術的アイデアを落とし込むために高強度の実戦機会を求めており、若手有望株との試合ではチームの必要性を満たせないと判断された。その結果、前ラ・リーガ王者のバルセロナは、この試合を完全に取りやめ、代わりにトレーニングセッションを行うことを選んだ。
この突然のスケジュール変更により、バルセロナは当初の予定より早くスペインへ戻る可能性が高まった。チームはこれまでイングランドサッカー協会のナショナル・フットボール・センターを拠点としていたが、プレストン戦がなくなったことで、コーチングスタッフは最終調整の場を移すことを決めた。
バーミンガムに敗れたことで、フリックに疑問符が残る
この日程面での後退は、バルセロナにとってバーミンガム・シティとのセント・アンドルーズでの厳しい一戦に続くものとなった。バルセロナは2-2で引き分けた末、PK戦で2-3と敗れた。フリック監督はこの機会にカリム・アデイェミをデビューさせたが、ドイツ人指揮官は、元ボルシア・ドルトムントのウインガーによるバルセロナでの初出場について率直な評価を下した。
PK戦での敗戦にもかかわらず、指揮官はこの親善試合からいくつもの前向きな材料を見いだしており、チーム全体の取り組みに対して楽観的な姿勢を崩さなかった。
「いいプレーができたと思う。バーミンガムは強いチームで、こちらは若いチームだ」とフリック監督はコメントした。「ボールを持った場面で、あるいはライン間でもう少しプレーする局面で、自信の欠如が見られたかもしれない。後方からの組み立てでもミスがあった。でも全体的には満足している」
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ノッティンガム・フォレストとウディネーゼに焦点が移る
バルセロナは今後も複数の親善試合を予定しており、8月8日にはノッティンガム・フォレスト戦が組まれている。同日には別のバルサXIがイタリアのウディネーゼと対戦する予定で、フリックがチーム内に築こうとしている層の厚さが浮き彫りになっている。
フリックは、スペインのワールドカップ制覇メンバーだった複数の主力を欠いているにもかかわらず、チームの歩みに引き続き楽観的な見方を示している。ラミン・ヤマル、フェラン・トーレス、ガビらは、今も延長された休暇を楽しんでいる選手の一部だ。「私は今ここにいるチーム、そして今いる選手たちに集中している。夢を見ることはない。私はここにいる」とフリックは締めくくった。「私が見ているのは、若い選手たちも含めて、私たちには非常に高い質があるということだ」
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