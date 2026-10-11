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翻訳者：
「プレサ、今すぐ出ていけ！」。ラージョ・バジェカーノのサポーターは、試合中止を勝利のように祝う
組織的なサポーターの反乱を受けて試合中止
ラージョ・バジェカーノのラ・リーガでのアスレティック・クルブ戦は、サポーターによる激しい抗議行動のため、実際のプレーが13分経過した時点で正式に中止となった。ホームサポーターは、クラブ首脳陣への抗議メッセージが書かれたビー玉や紙飛行機をピッチへ投げ込み、最終決定が下される前に2度の中断を強いた。
失望を示すどころか、バジェカスの観衆はこの中止を勝利として祝福し、「ラ・ビーダ・ピラータ」を歌い、忍耐強く対応したアスレティック・クルブの選手たちに拍手を送った。
会長のラウル・マルティン・プレサは、公の場で何も語ることなくスタジアムを後にした。
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サポーター団体が痛烈な辞任要求を発表
中断後、ラージョのサポーターズクラブのプラットフォームは公式声明を発表し、この抗議は施設運営、スタジアムの売店営業、そしてブタルケへの一時移転をめぐって長年積み重なってきた不満を反映したものだと説明した。
声明では「起きたことは、うんざりするほど募った不満の表れだ。プレサ、今すぐ辞めろ」と述べられた。
「この状況は持続不可能だ。ラジスモはこれを許さない」
イバン・バジウを含む選手たちはスタジアムの外でファンに直接語りかけ、チームはサポーターの不満を理解していると安心させた。
会場閉鎖が迫る中、アスレティック・クルブが本拠地に戻る
アスレティック・ビルバオは、ラ・リーガが試合は日曜日に開催されないと確認したことを受け、チームがビルバオに戻ったと発表した。バスク地方のクラブは遠征したサポーターへのチケット代の全額払い戻しも発表し、選手のイニャキ・ウィリアムズは、この混乱した出来事の間、チームは事情を知らされていなかったと明かした。
一方、ラージョ・バジェカーノは現在、RFEF懲戒委員会から1試合から3試合のスタジアム閉鎖処分を科される可能性に直面している。
この試合は今後、無観客で別日に再開催される見通しだ。
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制裁決定を前に、焦点はヘタフェとのダービーへ移る
警察がバジェカス内の安全を保証できない状況を受け、ラージョのベニャト・サン・ホセ監督は、チームが日曜日にトレーニングへ戻ると明かした。チームは10月19日に行われる次節のアウェーでのヘタフェとのダービーへと焦点を移す。
ラ・リーガはこの行為を非難し、この試合の新たな開催日程は追って発表されると確認した。
ラージョ・バジェカーノは、スペインのサッカー当局による公式な懲戒判断を待っている。
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