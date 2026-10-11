ラージョ・バジェカーノのラ・リーガでのアスレティック・クルブ戦は、サポーターによる激しい抗議行動のため、実際のプレーが13分経過した時点で正式に中止となった。ホームサポーターは、クラブ首脳陣への抗議メッセージが書かれたビー玉や紙飛行機をピッチへ投げ込み、最終決定が下される前に2度の中断を強いた。

失望を示すどころか、バジェカスの観衆はこの中止を勝利として祝福し、「ラ・ビーダ・ピラータ」を歌い、忍耐強く対応したアスレティック・クルブの選手たちに拍手を送った。

会長のラウル・マルティン・プレサは、公の場で何も語ることなくスタジアムを後にした。