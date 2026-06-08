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プレイステーション＆カリム・ベンゼマ：バルセロナとスペイン代表の若き星、ラミン・ヤマルが手に包帯を巻く理由を明かした。
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プレイステーションの騒動とベンゼマへのオマージュ
ヤマルは世界的に有名なサッカー選手だが、多くのファンは彼が手に分厚い包帯を巻いて試合に出続ける理由に疑問を感じていた。自身のYouTubeチャンネルで彼は、その包帯はゲーム中にテレビを叩いて指を腫らしたことがきっかけだと明かした。
「PSで遊んでいる時にテレビに指をぶつけて腫れてしまったから」と明かした。腫れが引いても、元レアル・マドリードのカリム・ベンゼマに憧れ、包帯を巻くスタイルを続けたという。「包帯の感触が良く、ベンゼマになったようで気に入った」と語った。 『KB9』のジョークもやったし、そのままにしたんだ。見た目もいいから、このまま続けるよ」と語った。
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ワールドカップへの期待とコンディションの向上
北米開催の2026年ワールドカップへ向け準備を進めるスペイン代表のヤマルは、もし「ラ・ロハ」が優勝すれば、と約束した。 「優勝できたら3週間ひげを伸ばし、チケット100枚を抽選でファンにプレゼントする」と、ラ・リーガ年間最優秀選手に選ばれたばかりの彼は語った。
体調が懸念されていたが、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はファンに朗報をもたらした。バルセロナのスターとニコ・ウィリアムズは大会までに完全回復すると確認され、カーボベルデ戦への万全な準備が整う。
バロンドールの誠実さとデンベレへの敬意
彗星の如く台頭したにもかかわらず、ヤマルは2025年バロンドールで2位となったことを冷静に語った。多くの人が彼こそ最優秀賞に値すると感じたが、彼は元バルセロナチームメイトのウスマン・デンベレに敗れたことを「不幸中の幸い」と認めた。
「正直、あの時点では自分が受賞すると思っていた」とヤマルは明かした。「でも、デンベレが受賞したのは結果的に良かった。成長につながったし、まだ時期ではなかったとも思う。僕はまだ若く、バロンドール受賞の重みを本当に理解できていなかっただろうから」
今でもデンベレとは仲が良く、先日も「調子はどう？」と声をかけてくれた。彼は私が落ち込んだ時に立ち直る手助けをしてくれた。 それ以来、僕は成長して人生観も変わった。ウスマンの受賞は心から嬉しかった。ドバイの授賞式でも一緒に過ごし、仲の良さは明らかだ。今でも時々話す。今年が僕の年になるかは、これから見ていくよ。」
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過小評価されているスターと文化的な嗜好
話題が同世代の選手に移ると、ヤマルは世界的に正当な評価を受けていないと彼が見なす選手を即座に挙げた。スペインでプレーするジェラール・マルティン、ファビアン・ルイス、ミケル・メリノの3人を、サッカー界で最も過小評価されていると名指しした。
また、18歳の彼はワールドカップ期間中も米国に残れることを喜び、高層ビルやファストフードへの興味を語った。「朝起きて高層ビルが見えたら最高だろうね」と冗談を言う一方で、スペイン代表は大会都市の喧騒を避け、静かな合宿地で隔離状態を維持している。