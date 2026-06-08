プレイステーション＆カリム・ベンゼマ：バルセロナとスペイン代表の若き星、ラミン・ヤマルが手に包帯を巻く理由を明かした。

彗星の如く台頭したにもかかわらず、ヤマルは2025年バロンドールで2位となったことを冷静に語った。多くの人が彼こそ最優秀賞に値すると感じたが、彼は元バルセロナチームメイトのウスマン・デンベレに敗れたことを「不幸中の幸い」と認めた。

「正直、あの時点では自分が受賞すると思っていた」とヤマルは明かした。「でも、デンベレが受賞したのは結果的に良かった。成長につながったし、まだ時期ではなかったとも思う。僕はまだ若く、バロンドール受賞の重みを本当に理解できていなかっただろうから」

今でもデンベレとは仲が良く、先日も「調子はどう？」と声をかけてくれた。彼は私が落ち込んだ時に立ち直る手助けをしてくれた。 それ以来、僕は成長して人生観も変わった。ウスマンの受賞は心から嬉しかった。ドバイの授賞式でも一緒に過ごし、仲の良さは明らかだ。今でも時々話す。今年が僕の年になるかは、これから見ていくよ。」