プリシッチは米国対オーストラリア戦を欠場。イブラヒモビッチは「無理をさせないのは正しい判断だ。次の試合には戻ってくるだろう」と語った。

元チェルシーの選手は、数日前のパラグアイ戦で負ったふくらはぎの怪我が回復せず、ベンチ入りを見送られた。すでに勝ち点3を得てグループステージの状況も良好なため、元トッテナム監督はエースをリスクにさらさない判断を下した。





フォックス・スポーツのコメンテーター、ズラタン・イブラヒモビッチは「彼をリスクにさらす必要はない。トーナメントで勝ち進むには全選手が必要だ。 初戦でリスクを冒すならまだしも、今日は起用できない。おそらく次戦には復帰できる。今日勝てば予選突破が決まり、トーナメントの次のステージに向けて休ませられる」





初戦で輝いたプリシッチはパラグアイ戦で後半開始時に交代。その後も別メニュー調整が続いており、状態は万全ではない。