元チェルシーの選手は、パラグアイ戦で負ったふくらはぎの怪我が回復せず、代表戦を欠場した。チームはすでに勝ち点3を得てグループステージ突破が濃厚なため、元トッテナム監督はエースをリスクにさらさないようベンチ入りを見送った。





フォックス・スポーツのコメンテーター、ズラタン・イブラヒモビッチは「彼をリスクにさらす必要はない。トーナメントで勝ち進むには全選手が必要だ。 初戦でリスクを冒すならまだしも、今日は出番なし。おそらく次戦には戻るだろう。今日勝てば予選突破が決まり、トーナメント次のステージに向けて休ませられる」





初戦で存在感を示したプリシッチはパラグアイ戦で後半開始時に交代。その後も別メニュー調整が続いており、状態は万全ではない。