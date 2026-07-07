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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

翻訳者：

プリシッチは依然として負傷中：「足首と膝を完全に捻挫してしまった。自分自身にがっかりしている」。そしてミランについては……

ACミラン
アメリカ合衆国 対 ベルギー
アメリカ合衆国
ベルギー
ワールドカップ
クリスティアン・プリシッチ

ロッソネロのFWが再び戦線離脱。

シアトルで行われた試合で、アメリカ代表はベルギー4－1で敗れ、ワールドカップから敗退した。 この苦い夜、ミランにとっても朗報はなかった。クリスティアン・プリシッチがまたも深刻な負傷をしたようだ。ポチェッティーノ監督率いるチームのスターは、試合開始から約1時間後に体調を崩しピッチを去り、ベンチで不安げな表情を浮かべた。

  • ベスト16のベルギー戦に先発したプリシッチにとって、この日は不運な一夜だった。試合開始早々から苦戦するチームメイトを助けられなかった。元チェルシーの彼は積極的な動きが少なく、決定機も作れず、自国開催で長く準備してきたW杯を無得点アシスト1本で終えたパラグアイ戦の先発は期待を持たせたが、バログンの活躍やふくらはぎの故障で状態が不安定だった。


    さらに悪い知らせは59分ティエレマンスとの接触で右足首を痛め、再び途中交代を強いられた右足首を痛めた彼は顔を両手で覆い、心配そうな表情でベンチへ試合後、ESPNにこう語った。「一本のプレーで足首も膝も捻挫した。仕方ない。 休む時間は十分にある。ワールドカップをこんな形で終えるのは不運だった。この夏、本当に調子が良くて、最高のコンディションだと思っていた。がっかりしている。期待していたような活躍ができなかった。もちろん自分自身にもがっかりしているが、前向きでいようと思う。良いプレーもたくさんできたし、チームも同様だった」。 

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  • 「今回の大会は苦しかった。怪我が続出し、対応は難しかった。それでも我々は強いチームで、この大会で成長した選手もいる。彼らは将来活躍するだろう。 自信を持って臨み、誇れる部分は多いが、負ければやはりつらい。誇りはあるが、さらに高い目標を目指す。世界トップと互角に戦えるところまであと一歩だ。 この夏、サポーターの皆さんが示してくれたサポートには感謝しています。その応援はすべて、本当に素晴らしいものでした。アメリカでのワールドカップに出場した思い出は、一生忘れることはないでしょう。皆さんの応援に心から感謝しています」


    「今は家族と過ごし、試合のことは忘れ、少し休みたいと思います。数週間後にはプレシーズンや代表活動に戻りますまだ達成したいことがたくさんあります。」


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