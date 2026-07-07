プリシッチは依然として負傷中：「足首と膝を完全に捻挫してしまった。自分自身にがっかりしている」。そしてミランについては……

ベスト16のベルギー戦に先発したプリシッチにとって、この日は不運な一夜だった。試合開始早々から苦戦するチームメイトを助けられなかった。元チェルシーの彼は積極的な動きが少なく、決定機も作れず、自国開催で長く準備してきたW杯を無得点、アシスト1本で終えた。パラグアイ戦の先発は期待を持たせたが、バログンの活躍やふくらはぎの故障で状態が不安定だった。





さらに悪い知らせは59分、ティエレマンスとの接触で右足首を痛め、再び途中交代を強いられた。 右足首を痛めた彼は顔を両手で覆い、心配そうな表情でベンチへ。試合後、ESPNにこう語った。「一本のプレーで足首も膝も捻挫した。仕方ない。 休む時間は十分にある。ワールドカップをこんな形で終えるのは不運だった。この夏、本当に調子が良くて、最高のコンディションだと思っていた。がっかりしている。期待していたような活躍ができなかった。もちろん自分自身にもがっかりしているが、前向きでいようと思う。良いプレーもたくさんできたし、チームも同様だった」。