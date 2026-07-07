シアトルで行われた試合で、アメリカ代表はベルギーに4－1で敗れ、ワールドカップから敗退した。 この苦い夜、ミランにとっても朗報はなかった。クリスティアン・プリシッチがまたも深刻な負傷をしたようだ。ポチェッティーノ監督率いるチームのスターは、試合開始から約1時間後に体調を崩しピッチを去り、ベンチで不安げな表情を浮かべた。
翻訳者：
プリシッチは依然として負傷中：「足首と膝を完全に捻挫してしまった。自分自身にがっかりしている」。そしてミランについては……
ベスト16のベルギー戦に先発したプリシッチにとって、この日は不運な一夜だった。試合開始早々から苦戦するチームメイトを助けられなかった。元チェルシーの彼は積極的な動きが少なく、決定機も作れず、自国開催で長く準備してきたW杯を無得点、アシスト1本で終えた。パラグアイ戦の先発は期待を持たせたが、バログンの活躍やふくらはぎの故障で状態が不安定だった。
さらに悪い知らせは59分、ティエレマンスとの接触で右足首を痛め、再び途中交代を強いられた。 右足首を痛めた彼は顔を両手で覆い、心配そうな表情でベンチへ。試合後、ESPNにこう語った。「一本のプレーで足首も膝も捻挫した。仕方ない。 休む時間は十分にある。ワールドカップをこんな形で終えるのは不運だった。この夏、本当に調子が良くて、最高のコンディションだと思っていた。がっかりしている。期待していたような活躍ができなかった。もちろん自分自身にもがっかりしているが、前向きでいようと思う。良いプレーもたくさんできたし、チームも同様だった」。
「今回の大会は苦しかった。怪我が続出し、対応は難しかった。それでも我々は強いチームで、この大会で成長した選手もいる。彼らは将来活躍するだろう。 自信を持って臨み、誇れる部分は多いが、負ければやはりつらい。誇りはあるが、さらに高い目標を目指す。世界トップと互角に戦えるところまであと一歩だ。 この夏、サポーターの皆さんが示してくれたサポートには感謝しています。その応援はすべて、本当に素晴らしいものでした。アメリカでのワールドカップに出場した思い出は、一生忘れることはないでしょう。皆さんの応援に心から感謝しています」
「今は家族と過ごし、試合のことは忘れ、少し休みたいと思います。数週間後にはプレシーズンや代表活動に戻ります。まだ達成したいことがたくさんあります。」
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