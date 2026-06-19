プリシッチにニューヨークFCがオファー。ミランの対応は

米国代表としてプレーするこのロッソネロのFWは、インタビューでミランを離れるつもりはないと語った。「監督もスポーツディレクターもまだいないのか？ ミランは偉大なクラブだし、きっとすべてうまくいくと思う。 最終的にはすべてうまくいき、チームは上位に戻れると確信している。数人のチームメイトとも連絡を取り、ワールドカップへの応援メッセージをもらった。イタリアには毎日話す親しい友人がたくさんいる」