クリスチャン・プリシッチのMLS移籍はあり得るか？『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ポチェッティーノ率いる米国代表主将にニューヨーク・フットボール・クラブが高額オファーを準備しているという。しかしミランは提示されても拒否する見込みだ。カルディナーレとアモリムにとって、元チェルシー、ドルトムントのプリシッチは金額に関係なく手放せない。
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プリシッチにニューヨークFCがオファー。ミランの対応は
プリシッチの要望
プリシッチ側もミラノ残留には前向きだが、年俸要求はボーナス込みで年700万ユーロのラファエル・レオを上回る800万ユーロと高額だ。『ガゼッタ・デロ・スポルト』が報じた。
未来への楽観
米国代表としてプレーするこのロッソネロのFWは、インタビューでミランを離れるつもりはないと語った。「監督もスポーツディレクターもまだいないのか？ ミランは偉大なクラブだし、きっとすべてうまくいくと思う。 最終的にはすべてうまくいき、チームは上位に戻れると確信している。数人のチームメイトとも連絡を取り、ワールドカップへの応援メッセージをもらった。イタリアには毎日話す親しい友人がたくさんいる」