クリスチャン・プリシッチは今後もミランでプレーする見通しだ。ここ数時間で、ミランとアメリカ人選手の関係者は契約を2031年まで延長することで基本合意に達した。決め手となったのは、プリシッチと同じアメリカ人であるジェリー・カルディナーレの意向だ。カルディナーレはプリシッチを自身のプロジェクトの象徴に据えることを決めた。元チェルシーのプリシッチはチームで最も重要な選手の一人であり、最近もミランのユニフォームを着てプレーを続けたいと語っていた。
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プリシッチがミランと契約更新。2031年までの契約で合意
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クリスチャン・プリシッチはミランでのキャリアを続ける。ミランは米国人選手との契約を2031年まで延長することで大筋合意に達した。合意は数日以内に正式なものとなる。
ミランにとって待望の契約延長だ。攻撃陣の中心選手の一人を引き留めることになる。一方、プリシッチにとっても、ゴールを再び決めた喜びを祝う最高の形となった。1998年生まれの同選手は、週末のウディネーゼ戦で先制点を挙げている。
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