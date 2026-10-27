クリスチャン・プリシッチはミランでのキャリアを続ける。ミランは米国人選手との契約を2031年まで延長することで大筋合意に達した。合意は数日以内に正式なものとなる。

ミランにとって待望の契約延長だ。攻撃陣の中心選手の一人を引き留めることになる。一方、プリシッチにとっても、ゴールを再び決めた喜びを祝う最高の形となった。1998年生まれの同選手は、週末のウディネーゼ戦で先制点を挙げている。



