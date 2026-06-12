フィレンツェで開催された「ダヴィデ・アストーリ追悼式」にゲストとして出席したチェーザレ・プランデッリは、取材陣の質問に答え、2018年3月4日の夜にウディネで亡くなった元フィオレンティーナ主将への思いを語った。
「彼を若くして失った悲しみは今も胸が張り裂けそうになる。若い命を偲ぶときはいつも胸が熱くなる。彼の性格を思い出す。あるときヴィア・デイ・セラッリで車ですれ違い、彼は降りて抱きつき、『パパになったんだ』と教えてくれた。」
フィレンツェで開催された「ダヴィデ・アストーリ追悼式」にゲストとして出席したチェーザレ・プランデッリは、取材陣の質問に答え、2018年3月4日の夜にウディネで亡くなった元フィオレンティーナ主将への思いを語った。
「彼を若くして失った悲しみは今も胸が張り裂けそうになる。若い命を偲ぶときはいつも胸が熱くなる。彼の性格を思い出す。あるときヴィア・デイ・セラッリで車ですれ違い、彼は降りて抱きつき、『パパになったんだ』と教えてくれた。」
「ヴァノーリはスポーツセンターにこもり、難しい任務を遂行した。感謝したい。グロッソは実力を示した監督だ。ファンはスクデットを夢見ていい。フィレンツェは、1年間の低迷後でも熱意を取り戻せる街。誰もが夢を見よう」。
「すぐに多くのことが変わるかもしれない。パラティチとグロッソは以前から顔見知りだ。監督の指示は極めて重要だ。私のように、すべてが決まった後に加入すると、チームにインパクトを与えるのは難しい」。
「ワールドカップは特別だ。誰もが観る。協会とリーグが合意し、対策を講じてほしい。そうでなければ、また何年も待たされる。2014年以降、我々は分析してきたが、不十分だった。まずはセカンドチームを作り、準備が整っていない若手を支援すべきだ。」