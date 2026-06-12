フィレンツェで開催された「ダヴィデ・アストーリ追悼式」にゲストとして出席したチェーザレ・プランデッリは、取材陣の質問に答え、2018年3月4日の夜にウディネで亡くなった元フィオレンティーナ主将への思いを語った。

「彼を若くして失った悲しみは今も胸が張り裂けそうになる。若い命を偲ぶときはいつも胸が熱くなる。彼の性格を思い出す。あるときヴィア・デイ・セラッリで車ですれ違い、彼は降りて抱きつき、『パパになったんだ』と教えてくれた。」