「ミシェル・プラティニもジネディーヌ・ジダンもいた。そして今、マイケル・オリゼがいると確信している。彼は将来バロンドールを取る資質を備えている」とパトリック・ヴィエラはITV Footballの取材に語った。
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「プラティニ、ジダン、そして今はマイケル・オリゼ！」 フランスのレジェンドがFCバイエルンのスターを絶賛
49歳の同氏は「彼は試合を読む能力に優れ、ムバッペへの精度の高いパスで攻撃陣を決定機に導いた」と述べた。
オリゼはワールドカップ初戦のセネガル戦（3-1勝利）で2アシストを記録。66分にムバッペの先制点をアシストし、ロスタイム6分にも追加点を演出した。
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オリゼはバイエルンで素晴らしいシーズンを送った
オリゼは24歳。クラブでも活躍し、バイエルンでリーグとDFBポカールを制した。
公式戦52試合で53得点を直接記録し、22得点を挙げ31アシストをマーク。ミュンヘンでの2年間では公式戦107試合で42得点54アシストを記録している。
オリゼはフランス代表の主力選手となった
2024年9月にフランス代表デビューしたオリゼは、短期間で主力に成長。代表18試合で7得点5アシストを記録している。
ヴィエラの称賛は彼にとって大きな意味を持つ。現役時代にミッドフィールダーとして活躍したヴィエラは、その価値を誰よりも理解している。 1997～2009年の代表キャリアで107試合に出場し、1998年W杯、2000年欧州選手権、2001年コンフェデレーションズカップで優勝を経験した。