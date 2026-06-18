「プラティニ、ジダン、そして今はマイケル・オリゼ！」 フランスのレジェンドがFCバイエルンのスターを絶賛

49歳の同氏は「彼は試合を読む能力に優れ、ムバッペへの精度の高いパスで攻撃陣を決定機に導いた」と述べた。

オリゼはワールドカップ初戦のセネガル戦（3-1勝利）で2アシストを記録。66分にムバッペの先制点をアシストし、ロスタイム6分にも追加点を演出した。