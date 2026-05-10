チーム最古参のゴメスは、アンフィールドのサポーターの心情を誰より理解している。万能ディフェンダーは、苦戦中のチェルシー戦で1－1の引き分け後に一部観客がチームにブーイングしたことに失望を隠さなかった。この結果、スロット監督率いるチームはトップ5入りを確実にするため、残り2試合で1勝が必要となった。

彼は、声高に不満をぶつけるサポーターの声がベテラン選手に与える影響を語った。「僕たちはそれを感じている。それは僕たちが最も望まないことだ。ここで多くの素晴らしい時を過ごしてきた僕たち年長者にとって、それは確かに辛い。もしそう感じないなら、ここにいるべきではない。僕たちは状況を正したい。そのフラストレーションは、ああ、100％理解しているよ。 「何度も言ってきたように、今の順位は望むものではない。その切迫感をファンにも共有してほしい」とイングランド代表は語った。







