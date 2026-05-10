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「ブーイング？ 誰のこと？」 リヴァプールのジョー・ゴメスは、アンフィールドでチーム不和が噂される中、ファンからの野次に「傷ついた」と明かした。
ベテラン選手たちが苦境に立たされている
チーム最古参のゴメスは、アンフィールドのサポーターの心情を誰より理解している。万能ディフェンダーは、苦戦中のチェルシー戦で1－1の引き分け後に一部観客がチームにブーイングしたことに失望を隠さなかった。この結果、スロット監督率いるチームはトップ5入りを確実にするため、残り2試合で1勝が必要となった。
彼は、声高に不満をぶつけるサポーターの声がベテラン選手に与える影響を語った。「僕たちはそれを感じている。それは僕たちが最も望まないことだ。ここで多くの素晴らしい時を過ごしてきた僕たち年長者にとって、それは確かに辛い。もしそう感じないなら、ここにいるべきではない。僕たちは状況を正したい。そのフラストレーションは、ああ、100％理解しているよ。 「何度も言ってきたように、今の順位は望むものではない。その切迫感をファンにも共有してほしい」とイングランド代表は語った。
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ングモハの交代をめぐる論争
試合中、最も議論を呼んだのは、レッドスの攻撃の要である17歳のリオ・ングモハをスロット監督が交代させた判断だった。ファンからは怒声が上がったが、ゴメスはベンチからの視点で状況を説明し、監督を擁護した。ングモハは体調不良のためアレクサンダー・イサクと交代したのだ。
「ベンチから見れば、リオは若く、激しい試合で消耗していた」とゴメスは説明した。「こうした舞台裏の微妙な事情はファンには見えにくい。だが我々は理解している。リオは優れた選手で、将来的にチームを引っ張るスターになるだろう。 とはいえ試合終盤で疲労があった。絶好調でチームに欠かせない存在だからこそ、交代に驚きの声が出るのも当然だ」
チーム内の不和に関する噂
リヴァプールは巨額投資にもかかわらず今シーズン苦戦しており、裏方での団結力が疑問視されている。しかしゴメスは、スロット監督の下でロッカールームが分裂しているという見方を否定。ベテラン選手が新加入選手たちを全力でサポートし、マージーサイドの巨人として戦うプレッシャーに適応できるよう導いていると強調した。
「ロッカールームの全員が勝利を望んでいる。メンバーが変われば、適応には多少の時間がかかるものだ」とゴメスは話した。「私たちは話し合い、その内容を練習で示している。このクラブには大きな期待とプレッシャーが伴う。それを理解するには時間がかかる。 だから、互いに支え合い、チームメイトの意識を正しい方向に向けるよう最善を尽くすしかない」と語った。
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チャンピオンズリーグ出場権をかけた戦い
不穏な空気の中、リヴァプールはトップ5維持が急務だ。チェルシー戦の引き分けは好機を逃したが、運は依然として自分たち次第だ。スロット監督は、チームが万全になり夏に十分に準備できればファンの信頼を取り戻せると「100パーセント確信している」と語った。
ゴメスは、新コーチ陣の戦術転換がまだ進行中だと強調した。「昨年、我々は戦術面で大きな一歩を踏み出し、それが効果的だったことを忘れてはならない。試合ごとに適応するのが我々の強みだ。 時にはプレーがスムーズでなかったり、ボールへのプレスがかからなかったりする。試合の流れが乱れるとフラストレーションが溜まるが、支配できた場面もあった。明確なのは、チャンピオンズリーグ出場が必要だということだ。それが我々の目標であり、理解している」と語った。