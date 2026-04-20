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ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘンがニューカッスルのスター選手の代理人と面会する計画を立てる中、アンソニー・ゴードンは同クラブへの移籍に「前向き」な姿勢を示している
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交渉がまもなく始まる見通し
スカイ・スポーツ・スイスによると、バイエルン・ミュンヘンは今後数週間以内にゴードンの代理人と正式に会談し、個人条件を話し合う。クラブはまず選手側と合意を得てから、ニューカッスルとの交渉に臨む方針だ。
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オリゼのインスピレーション
ゴードンは側近にバイエルン移籍に前向きだと伝え、次の成長ステップと捉えている。 その背景にはマイケル・オリゼの成功がある。ゴードンは、元クリスタル・パレスのオリゼがプレミアリーグを離れてからすぐにミュンヘンに適応し、欧州の舞台で存在感を示したことに感銘を受けた。自身も同様のキャリアを歩めば全盛期を迎えられると確信している。
ニューカッスル、敗退に備える
一方、セント・ジェームズ・パークではマグパイズがゴードンの退団に備え始めている。クラブは主力の残留を望むが、可能性は残している。 すでに後任候補をリストアップし、複数と接触している。移籍が実現しても戦力ダウンを避けるためだ。この迅速な対応は、バイエルンの巨額オファーを断れないという諦めも示している。
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財務詳細とスケジュール
ゴードン獲得へ向け機運が高まる一方、具体的な移籍金は依然として不明だ。報道では、交渉開始だけでも約5000万ポンド（6000万ユーロ）が必要とされる。ニューカッスルは、攻撃の要でイングランド代表のゴードンに高額を要求すると見られる。移籍の行方は、バイエルンと代理人の会談次第だ。