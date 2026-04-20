ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘンがニューカッスルのスター選手の代理人と面会する計画を立てる中、アンソニー・ゴードンは同クラブへの移籍に「前向き」な姿勢を示している

ゴードンは側近にバイエルン移籍に前向きだと伝え、次の成長ステップと捉えている。 その背景にはマイケル・オリゼの成功がある。ゴードンは、元クリスタル・パレスのオリゼがプレミアリーグを離れてからすぐにミュンヘンに適応し、欧州の舞台で存在感を示したことに感銘を受けた。自身も同様のキャリアを歩めば全盛期を迎えられると確信している。