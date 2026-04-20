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ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘンがニューカッスルのスター選手の代理人と面会する計画を立てる中、アンソニー・ゴードンは同クラブへの移籍に「前向き」だ。
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交渉がまもなく始まる
スカイ・スポーツ・スイスによると、バイエルン・ミュンヘンは今後数週間でゴードンの代理人と正式に会談し、契約条件を協議する。クラブはまず選手側と合意形成に注力し、クラブ間交渉はその後とする方針だ。仲介者を通じて交渉を進め、ニューカッスルに接触する前に移籍の基盤を固めたい考えだ。
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オリゼのインスピレーション
ゴードンは側近にバイエルン移籍に前向きだと伝え、自身の成長の次なるステップと捉えている。 その背景にはマイケル・オリゼの成功がある。ゴードンは、元クリスタル・パレスの彼がプレミアリーグを離れてすぐにミュンヘンに適応し、欧州の舞台で存在感を示した姿に感銘を受けた。自身も同様のキャリアを歩めば全盛期を築けると確信している。
ニューカッスルは退団に備えている
セント・ジェームズ・パークでは、マグパイズがゴードンの退団に備えている。クラブは主力の残留を望むものの、退団の可能性も否定しない。 後継候補の選定も進んでおり、複数のターゲットと接触している。これは、移籍が実現しても戦力ダウンを避けるための措置だ。巨額のオファーを断るのは難しいとの諦めも透けて見える。
- AFP
財務詳細と時期
移籍への機運は高まっているが、ゴードンをタインサイドから引き抜くための具体的な移籍金は依然として不明だ。報道によると、正式交渉に入るだけでも約5000万ポンド（6000万ユーロ）が必要という。ニューカッスルは、攻撃の要でイングランド代表でもある同選手に高額を要求するだろう。交渉の行方は、バイエルンと代理人の会談次第だ。