ブンデスリーガ王者のバイエルン・ミュンヘンがニューカッスルのスター選手の代理人と面会する計画を立てる中、アンソニー・ゴードンは同クラブへの移籍に「前向き」だ。

セント・ジェームズ・パークでは、マグパイズがゴードンの退団に備えている。クラブは主力の残留を望むものの、退団の可能性も否定しない。 後継候補の選定も進んでおり、複数のターゲットと接触している。これは、移籍が実現しても戦力ダウンを避けるための措置だ。巨額のオファーを断るのは難しいとの諦めも透けて見える。