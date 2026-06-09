ボルシア・ドルトムント（BVB）とバイエルン・ミュンヘンは、選手側の法外な要求で交渉から撤退したと報じられた。一方、『キッカー』によると、リヴァプールFCは獲得に不利で、レバークーゼンがわずかに優位という。

金曜に監督人事が決まり、アイヒホルン氏の最後の迷いも消えたようだ。 16歳の彼は、新監督が誰になるかを辛抱強く待っていたとされ、移籍が間近であることを示唆する。すでに新監督カルレス・マルティネスと意見を交わしていると見られる。

マルティネスは若手育成に定評があり、シャビ・アロンソ前監督とも共通点が多い。ポゼッション重視の戦術は、守備的MFとして強みを持つアイヒホルンのスタイルにも合う。

一方、ライプツィヒは多くの成功例で魅力を放つ。 ザクセン州のクラブは、ダヨ・ウパメカノ、イブラヒマ・コナテ、ドミニク・ソボスライ、ヤン・ディオマンデなど、若手育成の成功例が多い。だが、レバークーゼンも負けていない。昨夏ベルリンから加入したイブラヒム・マザがその成長を示しており、両者はすでに連携しているという。