『キッカー』誌によると、多くの国内外クラブが関心を示した超有望株の争奪戦は、最終的にバイエル・レバークーゼンとRBライプツィヒの2クラブに絞られた。
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ブンデスリーガの残りは2クラブのみ。超有望株ケネット・アイヒホルンの去就は間もなく決まる。
ボルシア・ドルトムント（BVB）とバイエルン・ミュンヘンは、選手側の法外な要求で交渉から撤退したと報じられた。一方、『キッカー』によると、リヴァプールFCは獲得に不利で、レバークーゼンがわずかに優位という。
金曜に監督人事が決まり、アイヒホルン氏の最後の迷いも消えたようだ。 16歳の彼は、新監督が誰になるかを辛抱強く待っていたとされ、移籍が間近であることを示唆する。すでに新監督カルレス・マルティネスと意見を交わしていると見られる。
マルティネスは若手育成に定評があり、シャビ・アロンソ前監督とも共通点が多い。ポゼッション重視の戦術は、守備的MFとして強みを持つアイヒホルンのスタイルにも合う。
一方、ライプツィヒは多くの成功例で魅力を放つ。 ザクセン州のクラブは、ダヨ・ウパメカノ、イブラヒマ・コナテ、ドミニク・ソボスライ、ヤン・ディオマンデなど、若手育成の成功例が多い。だが、レバークーゼンも負けていない。昨夏ベルリンから加入したイブラヒム・マザがその成長を示しており、両者はすでに連携しているという。
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アイヒホルン側は多額の手付金を要求しているようだ
リヴァプールでは、エイヒホルンは年齢のため当面出場できない。18歳になるまでレンタル先でプレーさせる予定だ。
契約解除条項により移籍金は約1000万ユーロの見込みで、本人と代理人は多額の手数料を得る見通しだ。
昨季はU-17代表主将だったが、シンデスマス靭帯のけがで約3か月離脱し、さらにレッドカードで出場停止となった。それ以外ではシュテファン・ライトル監督の下で首都クラブの中軸として定着し、昇格を逃してもチームに希望をもたらした。
ケネット・アイヒホルン：ヘルタ・ベルリンの成績データと統計
活動実績 19 90分以上の出場 2得点 得点 2 アシスト 0 イエローカード 7 レッドカード 1