AFP
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ブンデスリーガの強豪クラブが獲得を狙うディフェンダーの移籍金を大幅に値下げし、アーセナルに朗報となった
ライプツィヒ、ルケバの移籍金を引き下げる意向
報道によると、ライプツィヒは今夏、ルケバに対する移籍金の要求額を引き下げる構えだという。この22歳のDFの契約には8000万ユーロ（7000万ポンド／9200万ドル）の契約解除条項が設定されているが、同クラブは移籍を円滑に進めるため、この金額を下回る条件での交渉に応じる用意がある。 スカイ・ドイツの報道によると、同クラブは6500万ユーロ（5700万ポンド／7500万ドル）から7000万ユーロ（6100万ポンド／8100万ドル）程度のオファーを受け入れる意向だという。この価格引き下げにより、欧州のトップクラブ間で争奪戦が繰り広げられると見られており、元リヨン所属の同選手は、ドイツで3年間プレーした後、新たな挑戦を求めていると報じられている。
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アーセナルが首位に浮上
アルセナルは守備陣の質と層の厚みをさらに高めたいと考えており、アルテタ監督はこの若手センターバックを高く評価していると見られている。アーセナルはここ数週間、スタメンの座を争える万能な選手を求めており、ルケバとの関連性が強く報じられている。 『レキップ』紙によると、北ロンドンのクラブはすでにこのフランス人選手獲得に向けた交渉を開始しているという。ライプツィヒが8000万ユーロの移籍金条項に関する姿勢を軟化させる意向を示したことで、アーセナルがこの高く評価されている若手選手との正式な交渉を開始する道が開かれた。
ブンデスリーガを離れて新たな挑戦を求めている
リーグ・アンからの移籍以来、その活躍で注目を集めてきたルケバは、欧州で最も有望なディフェンダーの一人としての地位を確立した。しかし、レッドブル・アレーナでの3シーズンを経て、より大きなリーグや優勝争いができるチームへのステップアップを目指し、移籍を検討しているとの噂がある。ライプツィヒ在籍中、このディフェンダーは97試合に出場し、2ゴール1アシストを記録、DFLスーパーカップの優勝にも貢献した。
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今夏、交渉が激化する見通しだ
移籍金が6500万ユーロ近くまで高まっているため、アーセナルは他クラブとの争奪戦に直面する可能性が高いが、現時点では同クラブが最も積極的に動いているようだ。 アーセナルは主要なターゲットを獲得するために巨額を投じる意思があることをすでに示しており、ルケバはクラブにとって長期的な投資と見なされている。しかし、ライプツィヒに正式なオファーを出す前に、アーセナルは今シーズンのタイトル獲得に集中し続けるだろう。アルテタ監督率いるチームは現在、プレミアリーグの首位に立ち、マンチェスター・シティに9ポイントの差をつけている。また、FAカップとチャンピオンズリーグでもまだ戦っている。