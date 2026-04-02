ブンデスリーガの強豪クラブが獲得を狙うディフェンダーの移籍金を大幅に値下げし、アーセナルに朗報となった

移籍金が6500万ユーロ近くまで高まっているため、アーセナルは他クラブとの争奪戦に直面する可能性が高いが、現時点では同クラブが最も積極的に動いているようだ。 アーセナルは主要なターゲットを獲得するために巨額を投じる意思があることをすでに示しており、ルケバはクラブにとって長期的な投資と見なされている。しかし、ライプツィヒに正式なオファーを出す前に、アーセナルは今シーズンのタイトル獲得に集中し続けるだろう。アルテタ監督率いるチームは現在、プレミアリーグの首位に立ち、マンチェスター・シティに9ポイントの差をつけている。また、FAカップとチャンピオンズリーグでもまだ戦っている。