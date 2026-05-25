ブンデスリーガのレンタル移籍は短期にとどまる見通し：有望なMFがFCバイエルン・ミュンヘンに復帰する模様

ノエル・アセコとは異なり、ミュンヘンはチャベスに対してこの権利を使う必要はなかった。降格争いの最中、ペルー代表は十分な実戦経験を積めなかった。

監督がレネ・ヴァグナーに代わっても出場機会は限られ、ケルンでは7試合・96分しかプレーできなかった。 第32節のユニオン・ベルリン戦（2-2）ではボランチとして28分間プレーし、これが最長かつ最後の出場となった。

彼はドイツの最多優勝クラブでブンデスリーガデビューを果たしていた。1月にはヴィンセント・コンパニーの起用でVfLヴォルフスブルク戦とFCアウクスブルク戦に計12分出場した。

左利きの彼は現在もブンデスリーガ初得点を待ち続けている。契約は2027年まで残っている。