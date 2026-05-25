冬の移籍市場最終日にフェリペ・チャベスは1.FCケルンへレンタル移籍したが、Skyによるとケルンは買い取りオプションを行使せず、彼はFCバイエルン・ミュンヘンに復帰する。
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ブンデスリーガのレンタル移籍は短期にとどまる見通し：有望なMFがFCバイエルン・ミュンヘンに復帰する模様
3月時点では、アベンドツァイトゥング紙はケルンが完全移籍オプションを行使する計画と報じていた。チャベスはルカ・クヴァスニオク前監督の下で出場機会は少なかったが、ケルンは彼の才能に明確なビジョンを示していた。当時のスポーツディレクター、トーマス・ケスラーは「彼を段階的にブンデスリーガへ導きたい」と語っていた。
ケルンが数百万ユーロの移籍金を支払っても、バイエルンは2027年と2028年に買い戻せる権利を持っていた。
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ミュンヘンでもケルンでも、チャベスはこれまで短い出場時間にとどまっている
ノエル・アセコとは異なり、ミュンヘンはチャベスに対してこの権利を使う必要はなかった。降格争いの最中、ペルー代表は十分な実戦経験を積めなかった。
監督がレネ・ヴァグナーに代わっても出場機会は限られ、ケルンでは7試合・96分しかプレーできなかった。 第32節のユニオン・ベルリン戦（2-2）ではボランチとして28分間プレーし、これが最長かつ最後の出場となった。
彼はドイツの最多優勝クラブでブンデスリーガデビューを果たしていた。1月にはヴィンセント・コンパニーの起用でVfLヴォルフスブルク戦とFCアウクスブルク戦に計12分出場した。
左利きの彼は現在もブンデスリーガ初得点を待ち続けている。契約は2027年まで残っている。
フェリペ・チャベス：2025/2026年ブンデスリーガの統計
チーム 試合 出場時間 得点 アシスト イエローカード レッドカード FCバイエルン・ミュンヘン 2 12 - - - - FCケルン 7 96 - - - -