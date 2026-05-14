就任から1シーズンも経たないヒュルマンド監督が、バイエル・レバークーゼンで解任の危機に立たされている。54歳の同監督は、今季2節でテン・ハグ前監督が突如退任した後に就任。2024年に「ヴェルクセルフ」の愛称で親しまれるレバークーゼンをブンデスリーガ制した成功を再現できずにいる。

数カ月前から能力への疑問は根強く、シュトゥットガルトに1-3で敗れたことで決定的になった。CL出場圏からも脱落。契約は2027年までだが、首脳陣は解任を決断したという。