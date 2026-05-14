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ブンデスリーガのバイエル・レバークーゼンは、エリック・テン・ハグの後任を解任する方針。後任監督候補2人の1人に、元チェルシーのスター選手が挙げられている。
ヒュルマンドの任期が限界に達する
就任から1シーズンも経たないヒュルマンド監督が、バイエル・レバークーゼンで解任の危機に立たされている。54歳の同監督は、今季2節でテン・ハグ前監督が突如退任した後に就任。2024年に「ヴェルクセルフ」の愛称で親しまれるレバークーゼンをブンデスリーガ制した成功を再現できずにいる。
数カ月前から能力への疑問は根強く、シュトゥットガルトに1-3で敗れたことで決定的になった。CL出場圏からも脱落。契約は2027年までだが、首脳陣は解任を決断したという。
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元チェルシーのスター、フィリペ・ルイスが最有力候補
スカイ報道によると、元チェルシー・アトレティコDFルイスがレバークーゼンの最優先候補に急浮上。欧州で多数のタイトルを獲得した40歳の指導者は2024年9月にフラメンゴ監督に就任し、3月の退任までにリーグとコパ・リベルタドーレスを制した。
クラブ幹部のフェルナンド・カロとサイモン・ロルフェスはルイスを強く支持。レバークーゼンは現役時代にも獲得を画策しており、彼の戦術眼と優勝経験が今のチームに最適だと判断した。フリーエージェントなため、交渉もスムーズ見込み。
ジローナのミシェルも候補に挙げられている。
フィリペ・ルイスが最優先候補である一方、レバークーゼンはジローナのミシェル監督にも強い関心を寄せている。2021年の就任以来、50歳の同監督はチームを率いて成果を挙げてきた。しかし現在は、8位と19位の勝ち点差がわずか5というラ・リーガの残留争いの真っただ中にある。
成績に関わらず今季限りで退任するとされ、その手腕は欧州複数クラブの注目を集める。攻撃的なスタイルが「ヴェルクセルフ」の伝統と合うと見るレバークーゼンだが、現時点でスペインで指揮していることがネックとなっている。
- AFP
元王者にとっての過渡期
レバークーゼンは2024年の優勝で高まった期待に応えるため、今すぐ行動する必要があると判断した。シーズン序盤でテン・ハグ監督の後任を探したことは痛手だった。さらにヒュルマンド監督の下でトップ4入りを逃したことは、クラブのリソースと野心から見て許容できない後退とみなされている。
後任選びはすでに始まっており、首脳陣はチームに安定性と戦術的アイデンティティを取り戻せる監督を探している。若き才能ルイスを起用するにしても、実績あるスペイン人監督ミチェルを選ぶにしても、今夏にはスポーツ面の大規模な刷新が避けられない。クラブは再び上位争いに戻ることを目指しているからだ。