『ビルト』紙によると、このブンデスリーガクラブは今夏、33歳の攻撃的選手をドイツに呼び戻す絶好のチャンスを得たという。
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ブンデスリーガのクラブにとって「絶好のチャンス」：ニクラス・フュルクルグの劇的な復帰説
レンタル移籍先のACミランでの期間が終了し、フルークルグはウェストハム・ユナイテッドに復帰する。2028年6月末まで契約が残っており、解除条項はないとされる。
しかし、ロンドンに残る可能性は低い。ウェストハムは18位で2部に降格し、年俸450万ユーロの彼を抱えるのは負担が大きい。しかも、彼は期待に応えられなかった。
このためクラブは移籍金を低く抑えるか、補償金を支払って契約を解除し、給与負担から逃れる見込みだ。
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フュルクルグはドイツ復帰を検討している。
ヴェルダーにとっては、来シーズンに向けてこのストライカーを獲得する絶好のチャンスだ。ブレーメンは冬の移籍市場でも興味を示したが、資金不足で実現しなかった。フルークルグは故郷ハノーファーに近い場所でプレーしたいと考えており、ブンデスリーガ復帰にも前向きだ。
MLSへの移籍は本人が拒否。母国復帰を希望している。
フルークルグは2008～2023年（レンタル移籍による中断期間を除く）にすでにヴェルダーのユニフォームを着ており、ブレーメンでは通算124試合に出場して19ゴール16アシストを記録している。