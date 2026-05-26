レンタル移籍先のACミランでの期間が終了し、フルークルグはウェストハム・ユナイテッドに復帰する。2028年6月末まで契約が残っており、解除条項はないとされる。

しかし、ロンドンに残る可能性は低い。ウェストハムは18位で2部に降格し、年俸450万ユーロの彼を抱えるのは負担が大きい。しかも、彼は期待に応えられなかった。

このためクラブは移籍金を低く抑えるか、補償金を支払って契約を解除し、給与負担から逃れる見込みだ。