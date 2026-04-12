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ブンデスリーガのクラブが、欧州主要5リーグで初めて女性監督を任命した。
不振でバウムガルトが解任された
一連の不振を受け、クラブ首脳は1部残留を危惧して監督交代を決断した。土曜夜、ハイデンハイムに1-3で敗れた直後にバウムガルト監督が解任された。年明けからの14試合で2勝しかなく、この敗戦が決定打となった。 現在11位ながら、残り5試合で降格プレーオフ圏と7ポイント差しかない。クラブは技術スタッフを一新し、バウムガルト監督とともにダニーロ・デ・ソウザとケビン・マッケナ両アシスタントコーチも解任した。
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ユニオン・ベルリンによる監督交代に関する公式声明
ユニオンは、エタが今シーズン残りを指揮すると正式発表した。男子プロサッカー部門ディレクター、ホルスト・ヘルト氏は「後半戦は残念な結果が続いており、順位に惑わされる余裕はない。状況は依然として厳しく、残留には勝ち点が急務だ。 冬休み明けの14試合で2勝しかできず、最近のパフォーマンスでは現状のままでは好転の見込みがない。そこで、新たなスタートを切る決断をした。
「マリー＝ルイーズ・エタが、予定通り夏に女子プロチームの監督に就任する前に、暫定的にこの役割を引き受けてくれることに同意してくれたことを大変嬉しく思う」
男子競技における女性たちの画期的な進展
アルテ・フォルステライでのエタの就任は、欧州サッカーの指導者事情に画期的な変化をもたらす。 34歳のエタはブンデスリーガおよび「ビッグ5」リーグで初の女性監督となり、長年の「ガラスの天井」を破る。当面の目標は降格圏を回避する勝ち点だ。
「下位は勝ち点差が小さく、残留は確実ではない。この難しい任務を託され光栄だ。団結こそユニオンの強みで、私はこのチームで必要な勝ち点を獲得できると確信している」と就任時に語った。
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エタのユニオンでの経歴
エタがドイツの首都で話題になるのは初めてではない。2023-24シーズン序盤、彼女は男子ブンデスリーガでアシスタントコーチを務めた初の女性となった。トップチーム昇格前もユース部門で指導し、クラブに精通している。 同シーズンにはネナド・ビエリツァ監督の出場停止3試合で代理を務め、再び注目された。現在は終盤戦の指揮を正式に任され、夏には女子プロチームの監督へ移行するクラブ育成戦略の一環となっている。