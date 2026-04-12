ブンデスリーガのクラブが、欧州主要5リーグで初めて女性監督を任命した。

ユニオンは、エタが今シーズン残りを指揮すると正式発表した。男子プロサッカー部門ディレクター、ホルスト・ヘルト氏は「後半戦は残念な結果が続いており、順位に惑わされる余裕はない。状況は依然として厳しく、残留には勝ち点が急務だ。 冬休み明けの14試合で2勝しかできず、最近のパフォーマンスでは現状のままでは好転の見込みがない。そこで、新たなスタートを切る決断をした。

「マリー＝ルイーズ・エタが、予定通り夏に女子プロチームの監督に就任する前に、暫定的にこの役割を引き受けてくれることに同意してくれたことを大変嬉しく思う」