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Christian Guinin

翻訳者：

ブンデスリーガに朗報：アトレティコ・マドリードの敗退でCL出場枠が1つ増えるか？

チャンピオンズ リーグ
ブンデスリーガ

アトレティコ・マドリードの準決勝敗退により、ブンデスリーガはチャンピオンズリーグの5つ目の出場枠獲得を期待できる。

CLのバイエルン対PSGはDAZNで独占配信。月額24.99ユーロから。

火曜夜、ロヒブランコスがアーセナルに0-1で敗れ、木曜にUEFAカンファレンスリーグ準決勝を控えるラージョ・バジェカーノがスペイン勢で唯一残った。

  • 現在、ドイツは5年間ランキングでスペインに0.567ポイント差で後れを取っている。しかしバイエルンとフライブルクが好結果を残せば、来季はブンデスリーガのCL出場枠が4から5に増える可能性がある。

    各協会が勝利、引き分け、次ラウンド進出で獲得するポイントは、その協会が出場権を得た3つの欧州カップ戦のクラブ数で割る。ドイツは7クラブ、スペインは8クラブだ。

    つまりブンデスリーガの1ポイントはラ・リーガより重みを持つ。ドイツは1ポイント獲得ごとにランキングを0.142ポイント上げられるのに対し、スペインは0.125ポイントしか上がらない。

    国際大会では勝利で2ポイント、引き分けで1ポイント獲得できる。チャンピオンズリーグの突破は1.5ポイント、ヨーロッパリーグは1ポイント、カンファレンスリーグは0.5ポイントだ。

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  • ライプツィヒ、レバークーゼン、シュトゥットガルト、ホッフェンハイムが恩恵を受ける可能性がある。

    バイエルンがPSGに、フライブルクがスポルティング・ブラガに勝ち決勝に進み、ラヨ・バジェカーノがレーシング・ストラスブールに負ければ、ドイツは5つ目の出場枠を得る。

    一方、バイエルンとフライブルクがともに1点差で勝ち、PK戦で敗退すればドイツは4ポイントを得てスペインとの差を0.571縮める。ラヨ・バジェカーノがカンファレンスリーグで敗退すれば枠は確定する。

    この恩恵を受けるのはRBライプツィヒ、バイエル04レバークーゼン、VfBシュトゥットガルト、TSGホッフェンハイムの4クラブだ。最終2節でバイエルンとBVBに次ぐ2枠を争うが、5位でも出場権が得られれば、少なくとも2クラブがチャンピオンズリーグへ進める。