火曜夜、ロヒブランコスがアーセナルに0-1で敗れ、木曜にUEFAカンファレンスリーグ準決勝を控えるラージョ・バジェカーノがスペイン勢で唯一残った。
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ブンデスリーガに朗報：アトレティコ・マドリードの敗退でCL出場枠が1つ増えるか？
現在、ドイツは5年間ランキングでスペインに0.567ポイント差で後れを取っている。しかしバイエルンとフライブルクが好結果を残せば、来季はブンデスリーガのCL出場枠が4から5に増える可能性がある。
各協会が勝利、引き分け、次ラウンド進出で獲得するポイントは、その協会が出場権を得た3つの欧州カップ戦のクラブ数で割る。ドイツは7クラブ、スペインは8クラブだ。
つまりブンデスリーガの1ポイントはラ・リーガより重みを持つ。ドイツは1ポイント獲得ごとにランキングを0.142ポイント上げられるのに対し、スペインは0.125ポイントしか上がらない。
国際大会では勝利で2ポイント、引き分けで1ポイント獲得できる。チャンピオンズリーグの突破は1.5ポイント、ヨーロッパリーグは1ポイント、カンファレンスリーグは0.5ポイントだ。
ライプツィヒ、レバークーゼン、シュトゥットガルト、ホッフェンハイムが恩恵を受ける可能性がある。
バイエルンがPSGに、フライブルクがスポルティング・ブラガに勝ち決勝に進み、ラヨ・バジェカーノがレーシング・ストラスブールに負ければ、ドイツは5つ目の出場枠を得る。
一方、バイエルンとフライブルクがともに1点差で勝ち、PK戦で敗退すればドイツは4ポイントを得てスペインとの差を0.571縮める。ラヨ・バジェカーノがカンファレンスリーグで敗退すれば枠は確定する。
この恩恵を受けるのはRBライプツィヒ、バイエル04レバークーゼン、VfBシュトゥットガルト、TSGホッフェンハイムの4クラブだ。最終2節でバイエルンとBVBに次ぐ2枠を争うが、5位でも出場権が得られれば、少なくとも2クラブがチャンピオンズリーグへ進める。