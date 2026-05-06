現在、ドイツは5年間ランキングでスペインに0.567ポイント差で後れを取っている。しかしバイエルンとフライブルクが好結果を残せば、来季はブンデスリーガのCL出場枠が4から5に増える可能性がある。

各協会が勝利、引き分け、次ラウンド進出で獲得するポイントは、その協会が出場権を得た3つの欧州カップ戦のクラブ数で割る。ドイツは7クラブ、スペインは8クラブだ。

つまりブンデスリーガの1ポイントはラ・リーガより重みを持つ。ドイツは1ポイント獲得ごとにランキングを0.142ポイント上げられるのに対し、スペインは0.125ポイントしか上がらない。

国際大会では勝利で2ポイント、引き分けで1ポイント獲得できる。チャンピオンズリーグの突破は1.5ポイント、ヨーロッパリーグは1ポイント、カンファレンスリーグは0.5ポイントだ。