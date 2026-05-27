ブンデスリーガに新戦力：シャルケ04がVfBシュトゥットガルトの元得点王に注目

シャルケは来季ブンデスリーガに向けて新攻撃手を探し、28歳FWカライジッチがゲルゼンキルヒェンで注目されている。

エディン・ジェコの去就とは関係なく、獲得は継続的に検討されている。昨冬フィオレンティーナから加入したボスニア人ストライカーとは、6月30日満了の契約延長を交渉中だが、未決定だ。

シャルケ04スポーツディレクターのフランク・バウマン氏は「エディンはピッチ内外でチームに価値をもたらすと確信しており、1年の契約延長について協議中だ」と述べた。