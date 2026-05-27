oe24によると、昇格したばかりのクラブは、LASK所属FWササ・カラジッチの獲得に興味を示している。
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ブンデスリーガに新戦力：シャルケ04がVfBシュトゥットガルトの元得点王に注目
シャルケは来季ブンデスリーガに向けて新攻撃手を探し、28歳FWカライジッチがゲルゼンキルヒェンで注目されている。
エディン・ジェコの去就とは関係なく、獲得は継続的に検討されている。昨冬フィオレンティーナから加入したボスニア人ストライカーとは、6月30日満了の契約延長を交渉中だが、未決定だ。
シャルケ04スポーツディレクターのフランク・バウマン氏は「エディンはピッチ内外でチームに価値をもたらすと確信しており、1年の契約延長について協議中だ」と述べた。
カラジッチはブンデスリーガのVfBシュトゥットガルトでプレーした
LASKでは昨季17試合に出場し1ゴール4アシストを記録したカラジッチ。しかしこの28歳はレンタル移籍での加入であり、夏には本拠地イングランドのウルヴァーハンプトン・ワンダラーズへ戻る。
2022年にはブンデスリーガのシュトゥットガルトで16得点6アシストを記録し、旋風を巻き起こした後に加入した。しかし退団後に2度の前十字靭帯断裂で戦線を離脱した。