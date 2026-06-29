「ブンデスリーガにはもったいない！」ハリー・ケインのFCバイエルン移籍に批判集中。

イングランドリーグ歴代得点ランキング2位（213ゴール）のケインは、トッテナムを離れバイエルンへ移籍して初めてタイトルを獲得した。 だが、ドイツ最多優勝を誇るクラブでのタイトルは「彼の真の偉大さを証明するものではない」とオーウェンは記す。「バイエルンはほぼ毎年ブンデスリーガを制する。チャンピオンズリーグで優勝していれば評価は変わっただろうが、成し遂げていない」。

それでもオーウェンは、32歳になった今もケインのプレーが「さらに良くなっている」と称賛する。メッシやムバッペではないが、「間違いなく世界最高のストライカーだ」と強調した。 移籍を批判する声はあっても、オウェンがケインを評価する目は変わらない。「彼は優れた選手であり、キャプテンであり、人間だ。何よりも、必ずしもメッシやペレ、マラドーナのような選手でなくても成功できるというロールモデルだ」

米国では最近、ケインがゲイリー・リネカーを抜いてイングランド代表のW杯通算得点ランキング1位になった。16強戦は水曜日18:00（CEST、ARD／MagentaTV）で、ケイン率いるイングランドがコンゴ民主共和国と対戦する。