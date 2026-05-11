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ブンデスリーガと2.ブンデスリーガで、第34節終了時に勝ち点が並んだ場合はどうなるのか？

ブンデスリーガ
2. ブンデスリーガ

ブンデスリーガは土曜日に最終節を迎え、2. ブンデスリーガは日曜日に最終節を行う。複数チームが同勝点の場合はどうなるのか？

優勝はすでに決定したが、最終節（5月17日）の注目はチャンピオンズリーグ出場権を争う3チームだ。現在、3位のRBライプツィヒ、4位のVfBシュトゥットガルト、5位のバイエル・レバークーゼンが激突する。 下位も3チームが勝ち点で並んでいる。2. ブンデスリーガも2つの決着を除きすべてが未定だ。 

最終節で勝ち点が並んだ場合、どうなるのでしょうか？答えは次の記事で。

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  • ブンデスリーガと2.ブンデスリーガで勝ち点が並んだ場合、どうなるのか？そのケース

    第34節は上位だけでなく、多くのチームにとって still everything at stake。降格確定チームはまだない。1. FCハイデンハイム（17位）は驚異的な追い上げで降格プレーオフ圏再浮上の可能性を握った。 「名誉だけの戦い」となったFSVマインツ05に勝てば、フランク・シュミット監督率いるチームは16位に浮上する可能性がある。VfLヴォルフスブルク（16位）とFCザンクト・パウリ（18位）が直接対決するためだ。 

    2部でもシャルケ04に続く2位昇格枠をSVエルバースベルク、ハノーファー96、SCパーダーボルンが勝ち点59で争う。 下位も混沌としている。グロイター・フュルトがデュッセルドルフに勝ち、ビーレフェルトがヘルタから引き分け、ブラウンシュヴァイクがシャルケに負ければ、37ポイントのチームが4つに増える。降格確定はミュンスターだけだ。 

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  • Preußen Münster v SV Elversberg - 2. BundesligaGetty Images Sport

    ブンデスリーガと2.ブンデスリーガで勝ち点が並んだ場合、どうなるのでしょうか？

    ブンデスリーガと2. ブンデスリーガでは、勝ち点が並んだ場合、以下の順で順位を決定します。

    1. 得失点差：得点と失点の差が大きいほうが上位。

    2. 得点数：得失点差で並んだ場合、より多く得点を挙げたチームが上位。

    3. 直接対決：それでも並んだ場合、該当チーム同士のホーム＆アウェイ合計成績が比較されます。

    4. 直接対決でのアウェーゴール数：直接対決が引き分けの場合、より多くのアウェーゴールを挙げたチームが上位。

    5. 総アウェーゴール数：シーズン全体のアウェーゴール数が多いチームが上位。

    6. 決定戦：上記でも決まらない場合、中立会場で決定戦を行う。

  • ブンデスリーガと2.ブンデスリーガで勝ち点が並んだ場合、どうなるのか？テレビ放送とライブストリームについて

    土曜のブンデスリーガ最終節は、DAZNとSkyで視聴できます。DAZNは15時30分から全9試合をマルチチャンネルで一挙中継。

    スカイでは全試合を単独で視聴可能。試合の展開に合わせてチャンネルを切り替えよう。 

    さらにSkyは2. ブンデスリーガも放送し、ハイライトと単独中継を選択できます。 

    今すぐストリーミング！ライブスポーツのホーム

  • ブンデスリーガ：第34節前の順位表

    順位チーム試合得点得失点差勝ち点
    1FCバイエルン・ミュンヘン33117:358286
    2ボルシア・ドルトムント3368:343470
    3RBライプツィヒ3365:432265
    4VfBシュトゥットガルト3369:472261
    5TSGホッフェンハイム3365:481761
    6バイエル・レバークーゼン3367:462158
    7SCフライブルク3347:56-944
    8アイントラハト・フランクフルト3359:63-443
    9FCアウクスブルク3345:57-1243
    101. FSVマインツ053342:53-1137
    11ハンブルガーSV3339:53-1437
    121. FCユニオン・ベルリン3340:58-1836
    13ボルシア・メンヒェングラートバッハ3338:53-1535
    141. FCケルン3348:58-1032
    15SVヴェルダー・ブレーメン3337:58-2132
    16VfLヴォルフスブルク3342:68-2626
    171. FCハイデンハイム18463341:70-2926
    18FCザンクト・パウリ3328:57-2926

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    2. ブンデスリーガ：第34節前の順位表

    順位チーム試合得点得失点差勝ち点
    1FCシャルケ043349:311867
    2SV 07 エルバースベルク3361:392259
    3ハノーファー963357:411659
    4SCパーダーボルン073357:451259
    5SVダルムシュタット983357:431452
    6ヘルタ・ベルリン3346:38851
    71. FCカイザースラウテルン3351:47449
    81. FCニュルンベルク3344:42245
    9カールスルーエSC3352:62-1044
    10VfLボーフム3347:46141
    11ホルシュタイン・キール3343:46-341
    121. FCマクデブルク3352:57-539
    13ディナモ・ドレスデン3352:52038
    14アイントラハト・ブラウンシュヴァイク3336:53-1737
    15フォルトゥナ・デュッセルドルフ3333:50-1737
    16アルミニア・ビーレフェルト3347:50-336
    17SpVggグロイター・フュルト3346:68-2234
    18プロイセン・ミュンスター3338:58-2030