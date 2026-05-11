優勝はすでに決定したが、最終節（5月17日）の注目はチャンピオンズリーグ出場権を争う3チームだ。現在、3位のRBライプツィヒ、4位のVfBシュトゥットガルト、5位のバイエル・レバークーゼンが激突する。 下位も3チームが勝ち点で並んでいる。2. ブンデスリーガも2つの決着を除きすべてが未定だ。
最終節で勝ち点が並んだ場合、どうなるのでしょうか？答えは次の記事で。
優勝はすでに決定したが、最終節（5月17日）の注目はチャンピオンズリーグ出場権を争う3チームだ。現在、3位のRBライプツィヒ、4位のVfBシュトゥットガルト、5位のバイエル・レバークーゼンが激突する。 下位も3チームが勝ち点で並んでいる。2. ブンデスリーガも2つの決着を除きすべてが未定だ。
最終節で勝ち点が並んだ場合、どうなるのでしょうか？答えは次の記事で。
第34節は上位だけでなく、多くのチームにとって still everything at stake。降格確定チームはまだない。1. FCハイデンハイム（17位）は驚異的な追い上げで降格プレーオフ圏再浮上の可能性を握った。 「名誉だけの戦い」となったFSVマインツ05に勝てば、フランク・シュミット監督率いるチームは16位に浮上する可能性がある。VfLヴォルフスブルク（16位）とFCザンクト・パウリ（18位）が直接対決するためだ。
2部でもシャルケ04に続く2位昇格枠をSVエルバースベルク、ハノーファー96、SCパーダーボルンが勝ち点59で争う。 下位も混沌としている。グロイター・フュルトがデュッセルドルフに勝ち、ビーレフェルトがヘルタから引き分け、ブラウンシュヴァイクがシャルケに負ければ、37ポイントのチームが4つに増える。降格確定はミュンスターだけだ。
ブンデスリーガと2. ブンデスリーガでは、勝ち点が並んだ場合、以下の順で順位を決定します。
1. 得失点差：得点と失点の差が大きいほうが上位。
2. 得点数：得失点差で並んだ場合、より多く得点を挙げたチームが上位。
3. 直接対決：それでも並んだ場合、該当チーム同士のホーム＆アウェイ合計成績が比較されます。
4. 直接対決でのアウェーゴール数：直接対決が引き分けの場合、より多くのアウェーゴールを挙げたチームが上位。
5. 総アウェーゴール数：シーズン全体のアウェーゴール数が多いチームが上位。
6. 決定戦：上記でも決まらない場合、中立会場で決定戦を行う。
土曜のブンデスリーガ最終節は、DAZNとSkyで視聴できます。DAZNは15時30分から全9試合をマルチチャンネルで一挙中継。
スカイでは全試合を単独で視聴可能。試合の展開に合わせてチャンネルを切り替えよう。
さらにSkyは2. ブンデスリーガも放送し、ハイライトと単独中継を選択できます。
|順位
|チーム
|試合
|得点
|得失点差
|勝ち点
|1
|FCバイエルン・ミュンヘン
|33
|117:35
|82
|86
|2
|ボルシア・ドルトムント
|33
|68:34
|34
|70
|3
|RBライプツィヒ
|33
|65:43
|22
|65
|4
|VfBシュトゥットガルト
|33
|69:47
|22
|61
|5
|TSGホッフェンハイム
|33
|65:48
|17
|61
|6
|バイエル・レバークーゼン
|33
|67:46
|21
|58
|7
|SCフライブルク
|33
|47:56
|-9
|44
|8
|アイントラハト・フランクフルト
|33
|59:63
|-4
|43
|9
|FCアウクスブルク
|33
|45:57
|-12
|43
|10
|1. FSVマインツ05
|33
|42:53
|-11
|37
|11
|ハンブルガーSV
|33
|39:53
|-14
|37
|12
|1. FCユニオン・ベルリン
|33
|40:58
|-18
|36
|13
|ボルシア・メンヒェングラートバッハ
|33
|38:53
|-15
|35
|14
|1. FCケルン
|33
|48:58
|-10
|32
|15
|SVヴェルダー・ブレーメン
|33
|37:58
|-21
|32
|16
|VfLヴォルフスブルク
|33
|42:68
|-26
|26
|17
|1. FCハイデンハイム1846
|33
|41:70
|-29
|26
|18
|FCザンクト・パウリ
|33
|28:57
|-29
|26
|順位
|チーム
|試合
|得点
|得失点差
|勝ち点
|1
|FCシャルケ04
|33
|49:31
|18
|67
|2
|SV 07 エルバースベルク
|33
|61:39
|22
|59
|3
|ハノーファー96
|33
|57:41
|16
|59
|4
|SCパーダーボルン07
|33
|57:45
|12
|59
|5
|SVダルムシュタット98
|33
|57:43
|14
|52
|6
|ヘルタ・ベルリン
|33
|46:38
|8
|51
|7
|1. FCカイザースラウテルン
|33
|51:47
|4
|49
|8
|1. FCニュルンベルク
|33
|44:42
|2
|45
|9
|カールスルーエSC
|33
|52:62
|-10
|44
|10
|VfLボーフム
|33
|47:46
|1
|41
|11
|ホルシュタイン・キール
|33
|43:46
|-3
|41
|12
|1. FCマクデブルク
|33
|52:57
|-5
|39
|13
|ディナモ・ドレスデン
|33
|52:52
|0
|38
|14
|アイントラハト・ブラウンシュヴァイク
|33
|36:53
|-17
|37
|15
|フォルトゥナ・デュッセルドルフ
|33
|33:50
|-17
|37
|16
|アルミニア・ビーレフェルト
|33
|47:50
|-3
|36
|17
|SpVggグロイター・フュルト
|33
|46:68
|-22
|34
|18
|プロイセン・ミュンスター
|33
|38:58
|-20
|30