ブンデスリーガと2. ブンデスリーガでは、勝ち点が並んだ場合、以下の順で順位を決定します。

1. 得失点差：得点と失点の差が大きいほうが上位。

2. 得点数：得失点差で並んだ場合、より多く得点を挙げたチームが上位。

3. 直接対決：それでも並んだ場合、該当チーム同士のホーム＆アウェイ合計成績が比較されます。

4. 直接対決でのアウェーゴール数：直接対決が引き分けの場合、より多くのアウェーゴールを挙げたチームが上位。

5. 総アウェーゴール数：シーズン全体のアウェーゴール数が多いチームが上位。

6. 決定戦：上記でも決まらない場合、中立会場で決定戦を行う。