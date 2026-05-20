レバークーゼンの問題点は、グラスナーがクラブの打診にまだ返答していないことだ。現在彼はクリスタル・パレスを率い、プレミアリーグ最終節のアーセナル戦と来週のカンファレンスリーグ決勝ラヨ・バジェカーノ戦に集中している。

グラスナーの去就が不透明なため、批判を受けるヒュルマンドは当面留任する。2027年まで契約があるデンマーク人監督だが、期待外れのシーズンとCL権逃しで、後任のテン・ハグも1年足らずで退任する公算が大きい。

スポーツディレクターのロルフェスも、最終節ハンブルガーSV戦（1-1）後にヒュルマンド支持を明言せず、契約有効のみを指摘した。