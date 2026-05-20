彼女は、グラスナーがスポーツディレクターのフェルナンド・カロ（61）とサイモン・ロルフェス（44）にとっての「理想の人材」だと書いている。
AFP
翻訳者：
ブンデスリーガで監督交代か。オリバー・グラスナーがスポーツディレクター陣の「理想の人選」と報じられる。
レバークーゼンの問題点は、グラスナーがクラブの打診にまだ返答していないことだ。現在彼はクリスタル・パレスを率い、プレミアリーグ最終節のアーセナル戦と来週のカンファレンスリーグ決勝ラヨ・バジェカーノ戦に集中している。
グラスナーの去就が不透明なため、批判を受けるヒュルマンドは当面留任する。2027年まで契約があるデンマーク人監督だが、期待外れのシーズンとCL権逃しで、後任のテン・ハグも1年足らずで退任する公算が大きい。
スポーツディレクターのロルフェスも、最終節ハンブルガーSV戦（1-1）後にヒュルマンド支持を明言せず、契約有効のみを指摘した。
- Getty Images Sport
オリバー・グラスナーのクリスタル・パレスとの契約が満了する
グラスナーは今シーズン限りでクリスタル・パレスを退任し、夏からフリーになる。契約はロンドンで満了する。これまでに名門クラブから複数のオファーがあったが、選択肢は狭まりつつある。
チェルシーは今夏から元バイエルン監督シャビ・アロンソ（44）が就任。危機的状況だったマンチェスター・ユナイテッドも暫定監督マイケル・キャリック（44）の下で安定し、続投が濃厚だ。
ブンデスリーガでは2019～2021年ヴォルフスブルク、その後フランクフルトを率い、EL制覇。英移籍後、クリスタル・パレスでFAカップとコミュニティシールドを勝ち取った。
『Sport Bild』によると、バイエルAG最高経営責任者のヴェルナー・ヴェニング（79）は、今回こそ「成功を保証する人物」を示したかった。グラスナーはその期待に応える候補だ。