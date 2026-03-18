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ブンデスリーガでブレイクしたシーズンを経て、トッテナムとチェルシーがフィスニク・アスラニの獲得を巡って争う構え
ロンドンのビッグクラブが移籍争奪戦をリードしている
ドイツ紙『BILD』によると、トッテナムとチェルシーは現在、ドイツサッカー界で最も注目を集める選手の一人となったホッフェンハイムのストライカーの今夏移籍について検討を進めている。両プレミアリーグのクラブは攻撃陣の補強を模索しており、フィジカルに優れ、ハイプレスを仕掛けるアッサーニのプレースタイルは、イングランドのトップリーグに完璧に適合している。 しかし、これは決してロンドン勢だけの争いではない。ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘンもこの状況を注視している。現時点で具体的なオファーは出ていないものの、同FWの輝かしい活躍により、ホッフェンハイム側の評価額は上昇している。
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ブンデスリーガの驚異的な数字
彼のブレイクシーズンを支える統計データは、ヨーロッパのトップクラブが彼に注目している理由を如実に物語っている。 ブンデスリーガ25試合で8ゴール5アシストを記録し、彼はチーム内得点ランキング2位に確固たる地位を築いた。彼の影響力は単にゴールを決めることにとどまらず、今シーズンは57本の枠内シュートを放ち、170回の1対1の局面で勝利を収めている。圧倒的な攻撃性で前線を牽引しつつ、卓越した技術的効率性を維持するという彼の類まれな能力は、世界中のスカウトの注目を集めている。
心の重大な決断
ピッチ外でも、彼はすでに人生の重大な決断を下す能力を十分に示している。コソボ人の両親のもとベルリンで生まれた彼は、ドイツの各ユース代表でプレーした後、ワールドカップ予選プレーオフのスロバキア戦を前に、代表資格を変更することを選択した。「U-21代表に加入する直前に、私は心からそう思う決断を下しました」と、彼は先日『Phrasenmäher』ポッドキャストに出演した際に語った。 「直感で、コソボが正しい選択だと感じました。私は故郷にとても愛着があります。毎年夏をそこで過ごしています。」
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逆境を乗り越えて頂点へ
このフォワードの頂点への道のりは決して平坦なものではなかった。2021/22シーズンには、キャリアを脅かすような困難な時期を勇敢に乗り越えてきたからだ。深刻な膝の怪我とその後の炎症に苦しんだこの若きストライカーは、暗い時期を過ごし、自分の体がプロスポーツの過酷な肉体的負荷に耐えられるのかという、真の不安に直面した。 しかし今、まさに目覚ましいブレイクを果たした彼は、欧州で最も注目を集めるアタッカーの一人として堂々と立ち、欧州のビッグクラブから確固たる関心を集めている。
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