ブンデスリーガでブレイクしたシーズンを経て、トッテナムとチェルシーがフィスニク・アスラニの獲得を巡って争う構え

ピッチ外でも、彼はすでに人生の重大な決断を下す能力を十分に示している。コソボ人の両親のもとベルリンで生まれた彼は、ドイツの各ユース代表でプレーした後、ワールドカップ予選プレーオフのスロバキア戦を前に、代表資格を変更することを選択した。「U-21代表に加入する直前に、私は心からそう思う決断を下しました」と、彼は先日『Phrasenmäher』ポッドキャストに出演した際に語った。 「直感で、コソボが正しい選択だと感じました。私は故郷にとても愛着があります。毎年夏をそこで過ごしています。」