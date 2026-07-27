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ブンデスリーガが米投資会社と10億ユーロの契約を交渉。プレミアリーグとの財政格差縮小を狙う。
アポロとともに切り拓く金融の新たなフロンティア
ドイツ・ブンデスリーガは、米投資会社アポロ・スポーツ・キャピタルから10億ユーロの融資を受けるため、本格的に協議を進めている。
『The Athletic』によると、この動きは6月にニューヨークで行われた秘密会合に続くもの。会合ではリーグ代表と企業が20年融資を協議した。
交渉に詳しい関係者は、この提案が入札ではなく、将来の国内放送権収入を担保にした直接アプローチだと明かす。取引を前進させるには、民主的な承認という大きなハードルを超えなければならない。
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プレミアリーグの支配への対抗
DFLの今回の動きは、ドイツサッカーが抱える根本的な課題を浮き彫りにしている。それは、プレミアリーグが支配するグローバル市場で競争力を維持する必要があるということだ。
バイエルン・ミュンヘンは欧州でも強豪だが、多くのドイツクラブは外部資本が不足し、不利な状況にある。
最大のジレンマは、リーグのアイデンティティを損なわずに、ソブリン・ウェルス・ファンドや米国の億万長者に支えられたクラブにどう対抗するかだ。この10億ユーロの資金は、加盟クラブの海外遠征を支援し、国内マーケティングを強化して国際的な成長を促すことを目的としている。
「50プラス1」ルールの理解
この提案で注目すべきは、クラブ会員が議決権の過半数を維持する「50+1ルール」との関わりだ。この規定はドイツサッカーの基盤であり、サポーターの支配権確保と、クラブの評判利用や単一投資家による支配を防ぐ。
このルールがあるからこそ、手頃なチケット価格と満員のスタジアムが維持され、ドイツサッカーの魅力となっている。
一方で、このルールは投資の「ガラスの天井」ともなる。DFLは将来の収益を担保にした融資を検討することで、過去の取引を阻んできたイデオロギー的な反対を回避しようとしている。
抗議活動と反対運動の経緯
ドイツでは、外部投資は対立や熱心なサポーターの反発を招いてきた。2023年、将来のメディア権12.5％を20億ユーロで売却する提案は断固として拒否された。その後、権利8％に10億ユーロを投資する縮小案がクラブ承認を得たが、2024年2月に撤回された。
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