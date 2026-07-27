ブンデスリーガが米投資会社と10億ユーロの契約を交渉。プレミアリーグとの財政格差縮小を狙う。

ドイツ・ブンデスリーガは、米投資会社アポロ・スポーツ・キャピタルから10億ユーロの融資を受けるため、本格的に協議を進めている。

『The Athletic』によると、この動きは6月にニューヨークで行われた秘密会合に続くもの。会合ではリーグ代表と企業が20年融資を協議した。

交渉に詳しい関係者は、この提案が入札ではなく、将来の国内放送権収入を担保にした直接アプローチだと明かす。取引を前進させるには、民主的な承認という大きなハードルを超えなければならない。