ブンデスリーガからの関心：BVBは今夏、有望な若手選手を完全に失うことになるのか？

現在、ヴェーテンはBVBから2部リーグのボーフムへレンタル移籍している。しかしVfLでは、このセントラルミッドフィールダーはローテーション要員としてしか起用されておらず、ウヴェ・レスラー監督はむしろ、自クラブ出身のマッツ・パネヴィグとカエタン・レンツの2人を重用している。

WAZ紙の情報によると、そのため、夏にさらなるレンタル移籍、あるいは他クラブへの完全移籍が実現する可能性について議論されているという。複数のブンデスリーガクラブが関心を示しているとされるが、VfLボーフムでのさらなる1シーズンのプレーも否定されていない。

BVBでは、少なくとも短期的から中期的には、ヴェーティエンが十分な出場時間を得る見込みは低い。来シーズンに向けて、フェリックス・ンメチャ、マルセル・サビッツァー、ジョーブ・ベリンガム、カーニー・チュクウェメカという4人のトップクラスの選手がすでに彼のポジションに控えており、さらにドルトムントは本来、もう1人の守備的ミッドフィールダーを獲得したいと考えている。