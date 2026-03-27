WAZ紙の報道によると、ボルシア・ドルトムントの中盤の逸材、キェル・ヴェーチェンの将来は不透明だ。同紙によれば、来シーズンからこの20歳の選手に「黒と黄」のユニフォームを着る居場所がなくなる可能性もあるという。
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ブンデスリーガからの関心：BVBは今夏、有望な若手選手を完全に失うことになるのか？
現在、ヴェーテンはBVBから2部リーグのボーフムへレンタル移籍している。しかしVfLでは、このセントラルミッドフィールダーはローテーション要員としてしか起用されておらず、ウヴェ・レスラー監督はむしろ、自クラブ出身のマッツ・パネヴィグとカエタン・レンツの2人を重用している。
WAZ紙の情報によると、そのため、夏にさらなるレンタル移籍、あるいは他クラブへの完全移籍が実現する可能性について議論されているという。複数のブンデスリーガクラブが関心を示しているとされるが、VfLボーフムでのさらなる1シーズンのプレーも否定されていない。
BVBでは、少なくとも短期的から中期的には、ヴェーティエンが十分な出場時間を得る見込みは低い。来シーズンに向けて、フェリックス・ンメチャ、マルセル・サビッツァー、ジョーブ・ベリンガム、カーニー・チュクウェメカという4人のトップクラスの選手がすでに彼のポジションに控えており、さらにドルトムントは本来、もう1人の守備的ミッドフィールダーを獲得したいと考えている。
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BVBはズーレ、ブラント、オズカンに続き、4人目の選手を失うことになるのか？
もし実際に移籍が実現すれば、ヴェーテンはニクラス・ズーレ、ユリアン・ブラント、サリフ・オズカンに続き、シーズン終了後にBVBを去る4人目の選手となる。また、ドルトムントは左サイドバックのカウア・プラテスと攻撃的MFのジャスティン・レルマを、来シーズンに向けてすでに獲得している。
ヴェーテンは2015年にFSVゲヴェルスベルクからBVBのユースチームに移籍した。2024年にはトップチームに昇格し、ブンデスリーガで4試合に出場（1アシスト）した。彼のBVBとの契約は2028年まで残っている。
BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合
日時
試合
4月4日 18時30分
VfBシュトゥットガルト 対 BVB（ブンデスリーガ）
4月11日 15時30分
BVB 対 バイエル・レバークーゼン（ブンデスリーガ）
4月18日 15時30分
TSGホッフェンハイム 対 BVB（ブンデスリーガ）