ブロッキ：「バストーニとの競争は激化しているが、彼はセリエAでも数少ない偉大な選手の一人だから、守り、支えていくべきだ」

イースターの日曜日、注目はインテル対ローマ戦に集まった。これは、今日のナポリ対ミランの夜ゲームと並んで、リーグ第31節の2大ビッグマッチの一つだった。 インテルが5-2で勝利したこの試合で、クリスティアン・チブ監督は再びアレッサンドロ・バストーニをセンターバックに起用した。スタメン発表の際、サン・シーロに詰めかけたサポーターから大きな歓声が上がった。これは、現在困難な時期を過ごしており、ここ数日、代表でのパフォーマンスを巡って議論の的となっている1999年生まれのこのDFへの、明らかな連帯の表れだった。 その後、58分に4-1とリードした状況でチブがバストーニをダミアンと交代させた際、サン・シーロからはスタンディングオベーションが巻き起こり、サポーターたちは「アレッサンドロ・バストーニ、オレ！」と合唱した。



