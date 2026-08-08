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ブレーメル、トッテナムとバイエルン・ミュンヘンの関心が伝えられる中でユヴェントスでの将来について語る
ブレーメルがユヴェントス残留を決断
ユヴェントスのセンターバック、ブレーメルは、トッテナム、バイエルン、インテル・ミラノからの関心が伝えられる中、今夏にトリノを離れるとの噂をきっぱりと否定した。29歳のブラジル代表は、2022年にトリノから同じ街のライバルクラブへ移籍して以降、ビアンコネーリで122試合に出場している。ルチアーノ・スパレッティ体制の2025-26シーズンには、空中戦勝利数79回とクリア数113回でいずれもチーム2位を記録し、クラブがセリエAで失望の6位に終わる中でも守備の軸として存在感を示した。
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DF、退団のうわさを否定
欧州各地のビッグクラブへの移籍説について言及したブレーメルは、アリアンツ・スタジアムに残るという揺るぎない決意を強調した。ユベントスでの将来について、ブレーメルは『La Gazzetta dello Sport』にこう語っている。「私はユベントスに自分を売却してほしいと頼んではいない。クラブにとっても自分にとっても難しい時期だからこそ、そんなことは一度も頭をよぎらなかった。それは逃げ出すようなものだからだ。いつの日かユベントスを離れるときが来るなら、おそらくもっと年を重ねた時になるだろうが、胸を張って正面からクラブを去りたい」
ブラジル人選手、より高い基準を要求へ
ブレーメルは以前、ユベントスの基準低下に対する不満を口にし、ユベントスほどの格を持つクラブがセリエAでトップ4争いに満足すべきではないと主張していた。ただ、ブラジル人DFは、これまでトリノで手にした唯一のタイトルが2023-24シーズンのコッパ・イタリアである一方で、自身の批判はあくまでクラブをかつての栄光へ戻したいという思いから出たものだと明確にした。
自身の発言の背景にある動機について詳しく説明したブレーメルは、こう強調している。「退団するための言い訳を探していて、ああいうことを言ったわけではない。むしろ、自分の野心を表現しようとしていたんだ。棚にコッパ・イタリアを1つ置いただけでキャリアを終えることには満足できない。
「もっと欲しいし、ユベントスにも本来いるべきレベルに戻ってほしい。スパレッティが言ったように、僕たちはまだ少し届いていないけど、大事な土台を築いているところだ。[ランダル]・コロ・ムアニ、[ケリム]・アラジベゴビッチもいる。そして、僕の友人ドウグラス・ルイスにも賭けている。彼にはあり余るほどの能力があり、それを示してくれるはずだ」
- AFP
プレシーズン準備が鍵を握る
ユヴェントスは、8月23日のフロジノーネ戦でセリエAのシーズンをスタートさせる前に、スパレッティ監督の戦術システムを磨き上げるためのプレシーズン親善試合を3試合残している。コロ・ムアニやアラジベゴヴィッチといった新戦力の融合は、チャンピオンズリーグ出場圏への復帰を目指すチームの後押しになると見込まれている。今後のこれらの試合は、ユヴェントスが来季に向けて本格的な挑戦に乗り出す準備がどの程度整っているかを明確に示すものとなるだろう。
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