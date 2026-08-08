ブレーメルは以前、ユベントスの基準低下に対する不満を口にし、ユベントスほどの格を持つクラブがセリエAでトップ4争いに満足すべきではないと主張していた。ただ、ブラジル人DFは、これまでトリノで手にした唯一のタイトルが2023-24シーズンのコッパ・イタリアである一方で、自身の批判はあくまでクラブをかつての栄光へ戻したいという思いから出たものだと明確にした。

自身の発言の背景にある動機について詳しく説明したブレーメルは、こう強調している。「退団するための言い訳を探していて、ああいうことを言ったわけではない。むしろ、自分の野心を表現しようとしていたんだ。棚にコッパ・イタリアを1つ置いただけでキャリアを終えることには満足できない。

「もっと欲しいし、ユベントスにも本来いるべきレベルに戻ってほしい。スパレッティが言ったように、僕たちはまだ少し届いていないけど、大事な土台を築いているところだ。[ランダル]・コロ・ムアニ、[ケリム]・アラジベゴビッチもいる。そして、僕の友人ドウグラス・ルイスにも賭けている。彼にはあり余るほどの能力があり、それを示してくれるはずだ」