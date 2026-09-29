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ブレーノ・ビドン、コリンチャンスの新鋭に届いた驚きのブラジル代表招集後、ブルーノ・ギマランイスから受けた刺激を明かす
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ブレイク中のMFがトップチーム初招集を果たす
南米サッカーで安定したパフォーマンスを続けてきた若手MFにとって、A代表への初招集というサプライズは大きな評価の証しとなった。U-20代表で貴重な大会経験を積んだ後、ビドンはコリンチャンスの中盤で瞬く間に欠かせない存在としての地位を確立し、2024年以降はトップチームで100試合以上に出場している。台頭するこの才能にとって、合宿で実績ある各国代表選手たちとともにプレーすることは大きな精神的後押しとなっており、自身がブラジル代表の一員にふさわしいことを証明しようとしている。
「子どもの頃からの夢をかなえている」
予想よりも早く訪れた国際舞台での飛躍を振り返り、ビドンはCBFのメディアチャンネルの公式インタビューで、自身の誇りを率直に語った。ブラジルサッカーの頂点にたどり着いた喜びを口にしたビドンは、次のように述べた。「これ以上ない気持ちだ。子どもの頃からの夢をかなえている」
また、A代表で過ごす時間の中であらゆることを吸収しようとしているMFは、こう続けた。「こんなに早くこの瞬間を経験することになるとは、一度も想像していなかった。ここでできることをすべて最大限に生かしたいと思っている。とても大きな経験なので、この瞬間は自分にとって非常に重要なものになると思う。これが多くの始まりの最初になってほしい」
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「ギマランイスは私が注意深く追っている選手だ」
欧州で実績を積んできた選手たちと同じロッカールームを共有することで、Bidonはグイマランイスを間近で研究する機会を得ている。以前から、アーセナルMFの大舞台でのプレーぶりを高く評価してきた。自国の先輩が中盤で示す支配力への敬意を強調し、Bidonは次のように語った。「現世代では、ブルーノ・ギマランイスは僕が注意深く追っている選手だ。彼は非常に良いワールドカップを送り、際立っていた」
トレーニングで直接接したことで、なぜ彼がこの元リヨン所属選手をキャリアの基準と見ているのかが、さらに裏付けられた。「彼はフットボールで多くを経験してきた人物だ。ブラジルで早くからキャリアを始めたし、僕がとても尊敬している存在でもある。彼と時間を過ごして分かったのは、素晴らしい勝者のメンタリティーを持っているということだ。ピッチ上で非常に良いプレーをしているのは、言うまでもない」
ルーキーが代表デビューの可能性を見据える
ビドンは、カルロ・アンチェロッティ監督率いるチームが今週火曜日の親善試合でオーストラリアと対戦する際、A代表での初キャップを記録する可能性がある。遠征メンバーはその後、10月3日の2試合目のエキシビションマッチに向けてインドへ向かい、今回の国際ツアーを締めくくる。2試合でメンバーを入れ替える可能性がある中、この若手にとってはコーチングスタッフにアピールし、今後の招集で定位置を確保する絶好の機会となる。
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