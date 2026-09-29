欧州で実績を積んできた選手たちと同じロッカールームを共有することで、Bidonはグイマランイスを間近で研究する機会を得ている。以前から、アーセナルMFの大舞台でのプレーぶりを高く評価してきた。自国の先輩が中盤で示す支配力への敬意を強調し、Bidonは次のように語った。「現世代では、ブルーノ・ギマランイスは僕が注意深く追っている選手だ。彼は非常に良いワールドカップを送り、際立っていた」

トレーニングで直接接したことで、なぜ彼がこの元リヨン所属選手をキャリアの基準と見ているのかが、さらに裏付けられた。「彼はフットボールで多くを経験してきた人物だ。ブラジルで早くからキャリアを始めたし、僕がとても尊敬している存在でもある。彼と時間を過ごして分かったのは、素晴らしい勝者のメンタリティーを持っているということだ。ピッチ上で非常に良いプレーをしているのは、言うまでもない」