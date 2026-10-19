Getty Images Sport
翻訳者：
ブレントフォード、リヴァプールとのプレミアリーグ戦で危険なラグビーボールを使った行為を受け、警察に連絡
拡散された動画を受け、警察が対応
ブレントフォードは、高層マンションの一室からラグビーボールが同クラブのスタジアムに向けて蹴り込まれる動画がSNS上で拡散されたことを受け、警察に連絡した。この出来事は土曜日、ブレントフォードがリヴァプールに1-2で敗れた試合の最中に起きた。
ボールはまず東スタンドの屋根に当たったように見え、その後ピッチに向かって跳ね落ちた。後にコーチがボールを取り除く姿が確認された。クラブは速やかにこの無謀な行為を非難し、関与した人物の行動は極めて危険で、場内にいた人々に重大な被害を及ぼしかねなかったとした。
ブレントフォードが公式声明を発表
ブレントフォードは、この事案について断固とした声明を発表した。クラブは「ブレントフォードFCは、土曜日のリヴァプール戦で、高い場所からピッチに向けて物が蹴り出された事案を把握している」と述べた。
「このような行為は危険であり、重大な被害をもたらす恐れがある。この件は警察に通報しており、クラブは責任者の特定と適切な措置の実施に向け、関係当局の捜査に協力している。刑事訴追に至る可能性もある。試合当日のファン、スタッフ、選手、審判員の安全は極めて重要であり、クラブは必要な措置が取られるよう、あらゆる取り組みを支援する」
スタジアム周辺と試合結果
Gtechコミュニティ・スタジアムは地区全体に及ぶ開発計画の一部で、周囲には集合住宅が立ち並ぶ。試合ではキーン・ルイス＝ポッターがブレントフォードに先制点をもたらしたが、ビクトル・ムニョスのゴールでリードを失った。
その後、アレクサンデル・イサクが終盤に決勝点を挙げ、リヴァプールは敵地で重要な勝利を収めた。さまざまな出来事があった午後の試合を経て、リヴァプールはプレミアリーグの順位表でブレントフォードを抜いて5位に浮上。ホームのブレントフォードは、その1つ下の順位となった。
- Getty Images Sport
ブレントフォードの今後は？
警察は今後、危険な行為に及んだ人物を特定するため、捜査を続ける。一方、ブレントフォードは来週日曜日のハル・シティ戦で、失意の敗戦から立ち直るべくピッチ上で態勢を立て直さなければならない。クラブは試合当日の厳格な安全対策を維持しながら、好結果を収めたい考えだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。