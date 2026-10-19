ブレントフォードは、高層マンションの一室からラグビーボールが同クラブのスタジアムに向けて蹴り込まれる動画がSNS上で拡散されたことを受け、警察に連絡した。この出来事は土曜日、ブレントフォードがリヴァプールに1-2で敗れた試合の最中に起きた。

ボールはまず東スタンドの屋根に当たったように見え、その後ピッチに向かって跳ね落ちた。後にコーチがボールを取り除く姿が確認された。クラブは速やかにこの無謀な行為を非難し、関与した人物の行動は極めて危険で、場内にいた人々に重大な被害を及ぼしかねなかったとした。



