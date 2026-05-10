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ブレントフォード監督は判定に「困惑」。マンチェスター・シティは運よく重要な勝利。
反則をめぐる物議にアンドリュースは激怒した
1－0の均衡が続いた71分、議論を呼ぶ場面が発生した。ケビン・シェードがマテウス・ヌネスとの接触で倒れたが、マイケル・ソールズベリー主審はプレーオンを指示し、VARのジェームズ・ベルも介入しなかった。ブレントフォードベンチは呆然。同点のチャンスを逃した。
アンドルーはスカイ・スポーツに「後半のシェイドのプレーはPKだと思った。とても残念だ」と語った。記者会見では「接触がないのに倒れるなんて、どんな世界なのか分からない。1－1にできるゴールだった。 ‘接触が不十分’ というが、シェイドは速い選手だ。どれほどの接触を求められているのか分からない」と述べた。 だが、ゴールへ向かうケビン・シェードのような速い選手に対して、審判がどの程度の接触を必要とするのかは不明だ」
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シルバ、「攻撃的な態度」で退場を免れる
アウェイチームが怒りを露わにしたのはPKの判定だけではなかった。マンチェスター・シティのキャプテン、ベルナルド・シルバはネイサン・コリンズとの口論で警告を受けた。地面に倒れたシルバは腕を振り、相手の脚を叩いたように見えた。それでもシルバはピッチに残り、チームは難航した後半を乗り切った。ブレントフォードのキャプテンは、シルバが退場しなかったことでシティが勢いを取り戻し、点差を広げたと感じていた。
ヌネスは前半の退場を免れて幸運だった
ハンプトンは、マテウス・ヌネスが早い段階で退場すべきだったと考えている。シャデが抜け出し、シティの右SBに倒されたように見えたが、主審はファウルと判定しなかった。リプレイではボールに微かに触れており、これがなければヌネスは得点を阻んだとして退場していた可能性が高い。
映像を確認していないが、ボールに少し触れていればファールではない」と語った。 コーチ陣は『わずかにボールに接触していたかもしれない』と言っている。もしそうなら、諦めるしかない」と語った。解説で元シティDFのマイカ・リチャーズも、判定の差は紙一重だったと同意し、あの場面でヌネスが罰を免れたのは「非常に幸運だった」と指摘した。
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シティがビーズを下し、アーセナルに食らいつく
審判をめぐる騒動があったものの、シティは終盤の決定力で首位のアーセナルとの差を2ポイントに留めた。ドク、ハーランド、マルムシュの得点でブレントフォードを破り、3冠を目指すグアルディオラ率いるチームは優勝争いを維持。一方、ブレントフォードは微妙な判定が響いたと感じているだろう。