ブレントフォード監督は判定に「困惑」。マンチェスター・シティは運よく重要な勝利。

ハンプトンは、マテウス・ヌネスが早い段階で退場すべきだったと考えている。シャデが抜け出し、シティの右SBに倒されたように見えたが、主審はファウルと判定しなかった。リプレイではボールに微かに触れており、これがなければヌネスは得点を阻んだとして退場していた可能性が高い。

映像を確認していないが、ボールに少し触れていればファールではない」と語った。 コーチ陣は『わずかにボールに接触していたかもしれない』と言っている。もしそうなら、諦めるしかない」と語った。解説で元シティDFのマイカ・リチャーズも、判定の差は紙一重だったと同意し、あの場面でヌネスが罰を免れたのは「非常に幸運だった」と指摘した。