ボール支配率60％を記録して試合を支配したものの、アンドニ・イラオラ率いるチームは前半終了前にキーン・ルイス＝ポッターのヘディング弾で先制を許した。しかし、前半アディショナルタイムにイェホル・ヤルモリュクが乱暴な行為で退場となり、ブレントフォードが10人になると、試合の流れは一変。後半にはビクトル・ムニョスとアレクサンデル・イサクが得点し、アウェーチームが数的優位を生かした。その後、後半アディショナルタイムにはヴィタリー・ヤネルトが2枚目のイエローカードを受け、ホームチームは最終的に9人となった。選手採点は以下の通り。
ブレントフォード戦のリヴァプール選手採点：ヴィルツが攻撃を操り、イサクがゴール。Gtechで波乱の逆転劇
- Getty Images Sport
GKと守備陣
アリソン・ベッカー：7/10
相手の枠内シュートは2本にとどまり、セーブは1回と比較的出番の少ない試合だった。先制点は防ぎようがなかったが、後方からの配球は終始見事だった。
フィルジル・ファン・ダイク：8/10
主将は落ち着いた守備の柱となった。最終ラインを巧みに統率し、空中戦でも圧倒。チーム全体での空中戦17回の勝利に貢献し、10人となったホームチームにカウンターを生かさせなかった。
ロナルド・アラウホ：6/10
前半は相手FWの機動力にやや苦しみ、難しい時間を過ごした。攻撃力を高めるための戦術変更により、ハーフタイムで交代となった。
ジェレミー・ジャケ：7.5/10
大きな可能性を示す一方、ブレントフォードにとって最大の厄介者となった。フィジカルなプレーでヤルモリュクを苛立たせ、前半終了前には頭突きによる退場を誘発。その後はヤネルトの抗議による警告も誘った。自身もイエローカードを受けたが、相手をかき乱すプレーと戻りの速さが重要だった。
ミロシュ・ケルケズ：7/10
左サイドで必要な幅を生み出し、高い位置を取って相手のウイングバックを押し込んだ。高い位置からのプレスを維持する上でも、その運動量は欠かせなかった。
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中盤
ドミニク・ソボスライ - 6.5/10
ソボスライは中盤で堅実に役割を果たしたが、残念ながら以前から抱えていた負傷を悪化させ、32分に早くも交代を余儀なくされた。
アレクシス・マック・アリスター - 8.5/10
マック・アリスターは中盤の司令塔として、引いて守る相手に対して巧みに試合のテンポを操った。53分にイエローカードを受けたが、その後も変わらず試合を支配した。
フロリアン・ヴィルツ - 8.5/10
ヴィルツは攻撃の創造性を担う中心として、絶えずスペースを見つけた。その巧みな判断が、同点ゴールにつながる正確なアシストとして実を結んだ。
- Getty Images Sport
攻撃
ブラッドリー・バルコラ：8/10
バルコラは持ち前のスピードで選手を欠く守備陣を揺さぶり、絶えず脅威となった。31分にイエローカードを受けたものの、決勝点を巧みなヘディングでアシストした。
ビクトル・ムニョス：8/10
ムニョスは最も重要な場面で結果を出した。62分に見事な左足のシュートで貴重な同点ゴールを決め、巧みな動きで試合の流れを一変させた。
アレクサンデル・イサク：8/10
イサクは抜群の判断力で最前線をけん引した。70分の決勝点では卓越したポジショニングを見せ、この相手に対する目覚ましい得点実績を改めて示した。
- AFP
控え選手・監督
トレイ・ニョニ：6.5/10
負傷したソボスライに代わって32分に投入され、ボール保持時には年齢を感じさせない落ち着きを見せた。
ジェレミー・フリンポン：評価なし
攻撃に幅をもたらすためハーフタイムに投入されたが、わずか6分後に負傷で交代を余儀なくされた。
リオ・ングモハ：7.5/10
52分にフリンポンに代わって出場すると、すぐに相手の脅威となった。アディショナルタイム終盤のカウンターでは、縦への爆発的な突破でヴィタリー・ヤネルトの意図的なファウルを誘い、ブレントフォードの主将は2枚目のイエローカードを受けて退場となった。
ジョセフ・ゴメス：評価なし
79分に投入され、守備陣の安定に貢献した。
ルイス・クーマス：評価なし
79分にゴメスとともに投入され、プレスに新たな活力をもたらした。
アンドニ・イラオラ：8.5/10
試合中の采配は高く評価されるべきだ。退場者が出た後にチームを効果的に組み替え、予期せぬ負傷者にも見舞われながら、積極的な戦術変更で逆転を導いた。
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