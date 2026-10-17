アリソン・ベッカー：7/10

相手の枠内シュートは2本にとどまり、セーブは1回と比較的出番の少ない試合だった。先制点は防ぎようがなかったが、後方からの配球は終始見事だった。

フィルジル・ファン・ダイク：8/10

主将は落ち着いた守備の柱となった。最終ラインを巧みに統率し、空中戦でも圧倒。チーム全体での空中戦17回の勝利に貢献し、10人となったホームチームにカウンターを生かさせなかった。

ロナルド・アラウホ：6/10

前半は相手FWの機動力にやや苦しみ、難しい時間を過ごした。攻撃力を高めるための戦術変更により、ハーフタイムで交代となった。

ジェレミー・ジャケ：7.5/10

大きな可能性を示す一方、ブレントフォードにとって最大の厄介者となった。フィジカルなプレーでヤルモリュクを苛立たせ、前半終了前には頭突きによる退場を誘発。その後はヤネルトの抗議による警告も誘った。自身もイエローカードを受けたが、相手をかき乱すプレーと戻りの速さが重要だった。

ミロシュ・ケルケズ：7/10

左サイドで必要な幅を生み出し、高い位置を取って相手のウイングバックを押し込んだ。高い位置からのプレスを維持する上でも、その運動量は欠かせなかった。