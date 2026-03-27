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ブレントフォードのMFジョーダン・ヘンダーソンが、イングランド代表としてウルグアイ戦に先発出場し、ウェイン・ルーニーに続く選りすぐりの選手の一員となった
ウェンブリーでの歴史的な節目
今夜の先発出場は、ヘンダーソンにとって記念すべき偉業となる。彼はイングランド代表でのキャリアを15年以上維持した史上4人目の選手となった。 『The Athletic』の統計によると、彼はスタンリー・マシューズ卿（22年229日）、ピーター・シルトン（19年225日）、ウェイン・ルーニー（15年277日）らを擁する選りすぐりのリストに名を連ねることとなった。代表チームに15年131日間在籍したヘンダーソンの、イングランドサッカーの様々な時代を通じて見せた安定感は、現役選手の中で比類のないものである。
- AFP
デビューから主力へ
ヘンダーソンのキャリアは2010年11月17日に始まった。 U-21代表から外された後、彼はフランスとの親善試合に向けて、意外にもA代表に招集された。その夜、彼は当時リヴァプールでチームメイトだったスティーヴン・ジェラードと共に中盤の中心として先発出場し、代表デビューを果たした。あの夜以来、彼は代表チームの不動の戦力となり、若き有望株から、10年以上にわたり国際舞台のプレッシャーを乗り越えてきたベテランのリーダーへと成長した。
10年にわたるトーナメント経験
このミッドフィールダーの国際大会での実績は豊富だ。彼は負傷したフランク・ランパードの代役として、ユーロ2012の代表メンバーに招集された。その後、2014年のブラジル・ワールドカップでは先発出場を果たし、2016年のフランス・ユーロにも出場した。彼の活躍は2018年のロシア・ワールドカップで頂点に達し、コロンビアとの劇的なPK戦の末の勝利において自身はPKを外したものの、イングランドの準決勝進出に貢献した。
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ブレントフォードの復活と代表復帰
ヘンダーソンはユーロ2024の代表メンバーから外れ、7つの主要大会に出場した初のイングランド人選手となるチャンスをわずかに逃したが、最近の好調ぶりが評価され、代表に再招集された。 2025年夏に2年契約でブレントフォードに加入して以来、彼はキャリアの復活を遂げている。今シーズンは全大会通算で31試合に出場し、1ゴール3アシストを記録している。彼のリーダーシップは、ブレントフォードをプレミアリーグ7位に導く上で極めて重要な役割を果たしており、キャリアのこの段階においても、彼がクラブと代表の両方にとって不可欠な戦力であることを証明している。