ブレントフォードのMFジョーダン・ヘンダーソンが、イングランド代表としてウルグアイ戦に先発出場し、ウェイン・ルーニーに続く選りすぐりの選手の一員となった

ヘンダーソンはユーロ2024の代表メンバーから外れ、7つの主要大会に出場した初のイングランド人選手となるチャンスをわずかに逃したが、最近の好調ぶりが評価され、代表に再招集された。 2025年夏に2年契約でブレントフォードに加入して以来、彼はキャリアの復活を遂げている。今シーズンは全大会通算で31試合に出場し、1ゴール3アシストを記録している。彼のリーダーシップは、ブレントフォードをプレミアリーグ7位に導く上で極めて重要な役割を果たしており、キャリアのこの段階においても、彼がクラブと代表の両方にとって不可欠な戦力であることを証明している。